美國退出TPP后，中日對亞洲貿易協定有不同願景，現已形成日本、澳大利亞與中國拔河的局面，各方達成任何協定將十分困難。

新浪美股 日期:15日凌晨英國《金融時報》訊 各方爭相塑造大型亞洲貿易協定的努力已升級，中國和日本正在力推不同的協定願景，該協定將覆蓋全球近半數人口和三分之一的經濟產出。

中國正在推動以一項聚焦於降低東盟（ASEAN）與其鄰國間關稅的「低門檻」協議，來儘快達成《區域全面經濟夥伴關係協定》（Regional Comprehensive Economic Partnership，簡稱RCEP）。

但是日本和東盟的官員卻堅持認為RCEP不應由中國人牽頭。這些官員表示，在美國退出另一項大型協定—《跨太平洋夥伴關係協定》（Trans-Pacific Partnership，TPP）—之後，中國想把自身塑造為全球自由貿易的捍衛者。東京和堪培拉方面想要的是一項覆蓋服務業和投資的高品質RCEP協定，它們在一定程度上希望這會把美國拉回TPP談判桌前。

其結果就是一場拔河比賽，日本和澳大利亞在一邊，中國在另一邊。比賽的獎品是一項可能會重塑全球貿易、整合世界人口最多地區的經濟並讓該地區供應鏈更具競爭力、對美國在該地區的戰略和生意造成重大影響的協定。「過去幾年，人們都盯著TPP，」日本一名談判代表稱，「現在，這才是最大的、活力十足的自由貿易談判。」

這一談判如何適應眼下的局面，將成為本周在智利召開的一次會議的重要議題。在這次會議上，TPP成員經濟體、中國及其他國家將聚在一處，討論環太平洋貿易議程的未來。幾個月前還可能主導此次對話的美國，已決定不派遣任何高級官員與會，只由美國駐當地的大使代為出席。

TPP覆蓋從美國到澳大利亞、日本和越南的整個太平洋，RCEP則打算建構在10個東盟國家和其6個鄰國—日本、中國、韓國、澳大利亞、紐西蘭和印度—之間現有貿易協定的基礎上。

由於TPP的一個主要目標是在投資、知識產權等領域書寫「高品質」貿易規則，特朗普敲響TPP喪鐘的那一刻，一些中國官員表示了肯定。今年1月，中國少將金一南表示：「特朗普今天已經給我們送了個大禮了， 雖然他不知道。」金一南講話的視頻在網上廣泛傳播。

金一南還表示：「TPP經濟上圍堵中國…它們是聯手的，TPP把中國封在外頭，就對準中國…特朗普宣布退出TPP，多好的事情！對我們太好了！」北京方面現在對RCEP很看重，把它當作一項將美國排除在外的「精簡版TPP」。

但並非所有人都認同北京方面的願景，這一情況決定著RCEP背後的較量。中國想早日達成協定—在2017年底前達成—而日本和澳大利亞則沒那麼著急。上述日本談判代表說：「如果你不給東盟足夠的時間，那麼低品質就是它們的答案。」這是因為，東盟國家需要時間來相互協調。現在，兩個陣營都在大力遊說東盟國家，尤其是今年的東盟主席國菲律賓和談判最初發起方印度尼西亞。一旦東盟確定立場，日本和中國將不得不靠攏東盟以求達成一項協定。

常駐英國的學者、曾代表越南參加TPP談判的Nghia Trong Pham表示，對越南而言，中國的立場不是什麼問題。他說：「RCEP是多邊協定，中國不會搞一言堂、將他們的規則強加於其他夥伴國，尤其是印度、日本和韓國。」

印度則是另一個大問題，它的利益與其他國家不同。印度不願給予中國製造商與東盟相同的進口條款，但看好東盟開放給印度服務貿易帶來的機會。談判代表們表示，今年印度對談判的參與更積極了，但目前各方仍未就允許印度對不同參與國徵收不同的關稅達成一致。

如果RCEP能達成，美國或許會為拋棄TPP感到後悔。舉例來說，達成RCEP將意味著日本和韓國獲得了越南崛起中的汽車市場的優惠准入，而美國若參與TPP原本也會獲得這一權益。在這種情形下，東京和堪培拉方面希望美國企業或許會向特朗普政府施加壓力，要它重新考慮並回歸TPP。

不過，每位參與者都表示，各方之間差異如此之大，要達成一項協定將十分困難。IHS環球透視（IHS Global Insight）駐新加坡經濟學家比斯瓦斯（Rajiv Biswas）表示：「雖然從政治角度講RCEP似乎是通往貿易自由化的最佳途徑，但從實踐角度講這是很難的。我認為人們的期望被抬得太高了。」 譯者/何黎