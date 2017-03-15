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按照39.84億成交價計算，陽光城此次獲取的35.14萬平方米土儲樓麵價格在11337元/平方米左右，遠低於目前上海、佛山兩地新拍土地價格。

觀點地產網 處在規模疾馳路上的陽光城在2017年繼續開啟併購模式。

3月14日晚間，陽光城公告宣布，擬通過持有100%權益的子公司上海欣昊澤房地產開發有限公司以人民幣39.84億元收購信業國際有限公司持有的上海信業房地產有限公司100%股權。本次交易完成後，欣昊澤房地產將持有上海信業100%股權。

據觀點地產新媒體查閱公告，標的公司上海信業為轉讓方信業國際全資子公司，其持有上海興申房地產經營有限公司95%股權，上海興申持有佛山信財置業開發有限公司100%股權。

本次交易完成後，陽光城將直接持有上海信業100%股權，並間接持有上海興申、佛山信財100%股權。

資料顯示，上海信業無直接投資的房地產項目，但其子公司上海興申及佛山信財分別持有上海靜安區西康路1宗商住辦綜合用地和佛山市禪城區南庄鎮禪港路西側5宗商服用地，總土地面積35.14萬平方米。

具體而言，上海興申名下持有編號為滬房地（靜）字（2005）第001691號地塊，該地塊位於上海市靜安區西康路633弄，土地面積14,543平方米，容積率6.8，土地用途為商住辦綜合用地。

經觀點地產新媒體查閱，該地塊正是上海興申位於靜安區的君御豪庭項目，該項目已於2005年開工建設，由4幢高層住宅和1幢公寓式酒店組成。

佛山信財名下則持有佛山市禪城區南庄鎮禪港路西側6宗地塊，包括佛禪國用（2013）第0000358號地塊以及佛禪國用（2013）第0000381-384號地塊，總土地面積33.68萬平方米，容積率大部分在2.5以下，除358號地塊為商服用地（酒店配套設施、服務業）地塊外，剩下地塊用地性質均囊括商服用地（酒店、金融、辦公）；文體娛樂用地（文化）；城鎮住宅用地（住宅）等用地性質。

經觀點地產新媒體查閱，該地塊正是信財置業位於佛山的綠島湖壹號項目。該項目為信財置業於2008年獲取，其2號地塊已經竣工完成，其餘地塊正在建設當中。

值得注意的是，轉讓方信業國際即香港信業集團的董事會主席蘇長榮，系佛山市政協港澳委員，與陽光城現任總裁張海民同為佛山籍人士。

按照39.84億成交價計算，陽光城此次獲取的35.14萬平方米土儲樓麵價格在11337元/平方米左右，遠低於目前上海、佛山兩地新拍土地價格。

需要注意的是，上述兩項目在信業國際手上時，雖然已推售多年，但去化情況並不理想。根據評估公司估值，截止目前，上海項目仍有存貨估值價值9.78億，佛山項目仍有存貨估值價值54.03億。這或許也是陽光城接手這些項目之後需要解決的第一個問題。

陽光城方面表示，本次交易有利於公司實施「3+1+X」（長三角、京津冀、珠三角+大福建+戰略城市點）的發展戰略，靈活利用併購等手段多元化、有節奏地獲取新的項目資源。本次交易完成後，公司將增加公司房地產項目儲備資源，有利於提高公司未來房地產項目的盈利能力。