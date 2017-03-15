每經記者 劉海軍 每經編輯 肖鴻月

上市公司2016年年報披露已進入高峰期，每年此時，投資者除了關注上市公司業績和經營情況等，對公司的十大流通股東變動情況也很感興趣。作為長期機構投資者，QFII（即合格的境外機構投資者）的舉動更是備受關注。

火山財富（微信號：huoshan5188）從目前已披露的年報中，梳理出了QFII機構在去年四季度的調倉換股情況，供投資者參考。

超30家公司現QFII身影

截至3月13日晚間，滬深兩市已有超過300家上市公司披露2016年年報。數據顯示，共有30多家上市公司十大流通股東名單中出現了QFII身影。

具體來看，2016年第四季度，QFII新進了上海凱寶、四川雙馬、東阿阿膠、林海股份、梅雁吉祥、魯銀投資、澳洋順昌和*ST東晶等多隻股票。截至去年12月31日，QFII在新進入的股票中，典型的如三星資產運用株式會社-三星中國中小型股精選母基金在去年末持有上海凱寶265.76萬股；科威特投資局新進入持有德賽電池134.05萬股，持股比例達0.65%。

與此同時，QFII繼續增持的股票有小天鵝A等。去年四季度，比爾及梅林達·蓋茨基金會再加倉102.07萬股至653.79萬股，連續三個季度大幅加倉小天鵝A。

另外，QFII重倉繼續持有變化不大的股票也有多隻，如華潤三九、湯臣倍健、贛粵高速和南京化纖。截至去年底，在華潤三九的前十大流通股東中，摩根士丹利投資管理公司、加拿大年金計劃投資委員會繼續位列第八、第十大流通股東，持股變化不大；福耀玻璃被淡馬錫富敦投資有限公司、加拿大年金計劃投資委員會繼續持有。

值得注意的是，QFII在A股開戶有加速之勢。其中，今年2月有5家公司獲得了QFII額度，分別為高盛公司、摩根大通證券股份有限公司、中國國際金融香港資產管理有限公司、三菱日聯國際資產管理有限公司、大成國際資產管理有限公司。

整體鍾愛醫藥股

從目前已披露年報的公司來看，在行業配置上，白酒、交通運輸、醫藥生物和汽車等板塊在去年四季度獲得了QFII基金的青睞，特別是醫藥生物板塊，數家上市公司被QFII增持。

火山財富（微信號：huoshan5188）注意到，QFII總體仍堅持價值投資，但在去年四季度還是有些QFII新進了部分妖股和ST股，如四川雙馬、梅雁吉祥、*ST東晶等。

其中，摩根士丹利在去年四季度新進買入*ST東晶178萬股，位列第八大流通股股東。市場普遍認為，摩根士丹利布局*ST東晶可能和其「摘帽行情」有關。

去年四季度，美國領航基金旗下的領航新興市場股指基金新進妖股四川雙馬，位列第九大流通股股東。1月16日，四川雙馬公佈了最新前十大股東持股變動，由於最新前十大股東顯示，第十名持股者持有數量為78萬股，領航基金有無「割肉」，目前尚無法得知。此外，去年四季度，妖股梅雁吉祥被德意志銀行買入785萬股，位列其第七大流通股東。

一般來說，QFII以價值投資為主，其擇股上也是注重業績和成長性等指標，為何有些QFII會進入一些妖股和ST股呢？

對此，招商基金國際業務部總監兼招商資管（香港）總經理白海峰表示，「QFII布局這些題材股可能只是少數現象。以我們對QFII的了解，絕大多數QFII都秉持長期投資、價值投資、絕對回報投資的理念，偏重於布局價值股，傾向於估值比較合理、具有穩定現金流且商業模式有『護城河』的上市公司，比如一些行業龍頭、白馬股。」

從已披露的年報來看，2016年很多QFII基金配置了汽車、白酒、家電、鋼鐵和交運等板塊。白海峰認為，這是由於2016年中國的經濟增長主要靠三個方面拉動：第一是居民對消費升級的需求，比如汽車、高端白酒；第二是房地產，家電是房地產行業下游的子產業，2016年房地產銷售創下新高，對家電是比較確定性的利好；第三是固定資產投資，基建投資在經濟增速當中佔有非常重要的比重，2016年固定資產投資增速依然較快，對於上游的鋼鐵、交運等板塊均形成利好。

「雖然我們不能簡單地認為，只要某隻股票有QFII進來成為前十大流通股股東之一，該公司基本面就絕對無虞。但整體而言，QFII作為重視基本面研究的境外資金，如果對一家公司的投資佔到很大比例，在基本面判斷上，我們認為確實可以作為一種重要參考。」白海峰最後補充道。