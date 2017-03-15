周一市場逆轉反彈之後，昨日（3月14日）大盤重新回歸平淡。最終，上證指數僅上漲2.31點，以3239.33點報收，全天振幅0.46%，成交額也低至2000億元之下。

然而，在行情平淡的背景下，部分個股卻遭遇了不小的跌幅，幾隻個股甚至跌停。不同的跌停背後，卻有相同的原因。

首先，回顧一下昨日盤面。感覺突然之間市場一下子就清凈了，即便很多人都想看貴州茅台（600519，SH）和吉比特（603444，SH）之間的「股王」之爭，但似乎也沒有想像中那麼激烈。

早盤，貴州茅台一度短暫沖高，最高至373.85元之後便顯著回落，最終以369.50元報收；吉比特則在小幅高開后，一度沖高至375.18元，但此後也出現回落，最終以365.52元報收。所以，吉比特也就差不多當了一個多小時的「股王」，隨後茅台「歸位」。

不過，平淡的行情之下，股指期貨市場出現的「烏龍指」事件還有幾分扯眼球。昨日14時26分左右，上證50期指主力合約IH1703盤中出現「烏龍指」，最低打到2128.60點，逼近跌停，1分鐘內成交了200多手。而在本周五，該合約即將交割。

所謂「烏龍指」，是指交易員、操盤手、股民等在交易時，不小心敲錯價格、數量或買賣方向。「烏龍指」之所以會發生，除了錯誤的交易委託之外，市場本身的清淡也被認為是一個重要原因。A股現貨市場近段時間交易清淡，股指期貨市場更清淡，上證50指數期貨每天只成交幾千手，因此，一個「烏龍指」就可以把期指砸下去200多點。

接下來再來談一下昨日跌幅榜。雖然指數沒跌多少，但有些個股跌幅不小，有兩隻個股甚至遭遇跌停，而這些股票大跌的原因都很雷同，不是限售股解禁，就是遭遇「內部人」減持。

首先，甘肅電投（000791，SZ）昨日放量跌停。公司公告稱，昨日有2.49億股非公開發行限售股解禁流通。因此，其股價跌停，要麼是解禁的限售股股東減持套現砸所致，要麼是其他股東害怕減持，先減持跑路所致。

另一家公司網宿科技（300017，SZ）也放量跌停。公司剛公佈的年報業績非常不錯，凈利同比增長50.41%，還有10轉20派2.5元的高送轉，比爾·蓋茨的蓋茨基金還增持了該公司。但這些利好都比不上實控人減持500萬股的消息更對投資者構成衝擊。

此外，海信電器原本走勢也非常強勁，不過昨日突然公告稱，第二大流通股股東電子控股減持了公司587.62萬股股份。最後的結果，是海信電器放量下跌5.43%。

類似的，焦作萬方昨日大跌4.60%，原因也很簡單，股權激勵限制性股票解除限售，955.26萬股限售股股份將於3月15日解禁流通。

在達哥看來，大股東減持或者限售股解禁，對於個股短期行情確實有一定的負面影響。所以，要想知道你手中的個股是否存在這種潛在的風險，有必要時刻留意這些公司的最新動態，只有了解最新動態，才能避免被上市公司「內部人」背後「使陰招」。

目前，本周市場處於一個消息面比較敏感的時間窗口，市場可能面臨一些不太確定的因素（比如外部因素）困擾，因此操作上宜適當保持謹慎一些。

周一，道達號（微信號：daoda1997）滬深300指數倉位參考錯過了低位加倉的機會，也只有暫時放棄加倉了。對於後市，我認為大盤維持當前這種震蕩格局的可能性較大，如果真的還要加倉的話，要等到放量突破3300點再觀察了。

滬深300指數倉位參考

2017年3月14日倉位：四成

今日倉位計劃：四成

一、本倉位是結合趨勢研究設置的非實盤倉位參考，不作為買賣依據，請注意投資風險。

二、本倉位跟蹤標的為滬深300指數，以實現對指數量化跟蹤，避免持倉個股差異影響效果。 （張道達）

根據國家有關部門的最新規定，本手記不涉及任何操作建議，入市風險自擔。