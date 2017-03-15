每經記者 趙陽戈 每經編輯 宋思艱

1秒鐘虧231萬元，這在昨日（3月14日）的上證50期指主力合約上成為現實。

昨日14時25分48秒，IH1703合約點數迅速從2347.4點暴跌至2128.6點，跌逾9%，共計成交35手，之後點位迅速反彈。《每日經濟新聞》記者注意到，在2128.6點這個點位成交的空單，直接損失達231萬元。

「烏龍指」瞬間跌逾9%

昨日收盤時，滬深300指數微跌0.04%、中證500指數微跌0.22%，上證50指數僅微漲0.01點，運行頗為平穩。昨日前兩大指數所對應的期指IF1703合約、IC1703合約運行也都較平穩，但唯獨上證50指數對應的期指IH1703主力合約出現異動。

盤面顯示，在昨日大部分時間里，IH1703合約運行都較為平穩，但14時25分48秒時突現異動，從2347.4點迅速跌落至2128.6點，這一點相較前一日2354.2點的收盤點位，跌幅高達9.58%，在這個「坑」里共計成交35手，其中，通達信數據顯示「增倉」為「-20」，性質為「多平」。

簡單計算，在2128.6點位置成功完成交易的35手，每手較2349點的收盤點位差距是220.4點（2349-2128.6），根據上證50股指期貨合約表顯示的「每點300元」來算，「坑」里一手空單就損失了6.61萬元，35手共計損失231.35萬元。相對應的，「坑」里成交的多單就賺了231.35萬元。

截至昨日收盤，IH1703合約報收於2349點，較上證50指數2354.9點的收盤點位貼水5.9點。IH1703合約當天成交量6689手，持倉量1.38萬手。

業內：誤操作可能性較大

「這有兩種可能」，昨日，興證期貨高級研究員施海對《每日經濟新聞》記者表示，從軟體顯示的信息來看，瞬間大跌是多頭急於平倉導致的結果。第一種可能就是誤操作，多頭將限價平倉誤為市價平倉，即不論任何價位都要平倉，「通常情況下，賣出20手或者多少手，均以某固定價位來賣，稱為限價賣出，低於這個價位就無法成交」。施海認為，上述可能性較大，因為多頭自己也不希望虧那麼多，「估計是機構所為」。

他認為，第二種可能是主力資金套保（做空）意願強烈，多頭急著把單子全部平掉。另一方面，在距離市場點位很遠的地方，也總會有一些「釣魚」的單子掛著。3月14日IH1703合約就是在低位掛著多單，反之也可以在高位（漲停板）掛著空單，「估計每天有人做這事，市場沒有足夠厚度，一筆大單子可以打穿很多價位」。

施海認為，無論哪一種情況都顯示了「市場缺乏厚度」，承接盤不夠，是市場偏弱的表現。

之前的2月16日，中金所發佈的公告稱，經研究決定，自2017年2月17日（星期五）起，滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約平今倉交易手續費標準調整為成交金額的萬分之九點二。此外，對滬深300、上證50和中證500股指期貨交易保證金也作出調整，自當日結算時起，滬深300和上證50股指期貨各合約非套期保值持倉的交易保證金標準，由目前合約價值的40%調整為20%；中證500股指期貨各合約非套期保值持倉的交易保證金標準，由目前合約價值的40%調整為30%。滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約套期保值持倉的交易保證金標準仍為合約價值的20%。同時，自2017年2月17日起，將股指期貨日內過度交易行為的監管標準，從原先的10手調整為20手，套期保值交易開倉數量不受此限。

「鬆綁」之後，股指期貨市場在交投方面似乎仍然沒有太突出的表現。在施海眼中，上述事件顯示出「股指期貨鬆綁力度需要加大」。