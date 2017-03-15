每經實習記者 陳星 記者 謝振宇 每經編輯 羅偉

在原實控人兼董事長王棟逝世近1個月後，大禹節水（300021，SZ）迎來「二代」的接任。3月13日晚，大禹節水發佈公告宣布，王棟之子王浩宇擔任大禹節水新任董事長及法人代表。這意味著王浩宇將正式挑起大樑。

同日，大禹節水宣布共投2億元，分別設立一家產業投資公司與區域全資子公司，二者將圍繞大禹節水近年來重點發展的PPP項目等進行建設投資與業務拓展。

3月14日，大禹節水董秘王光敏對《每日經濟新聞》記者表示，公司副董事長、王棟之弟王沖將利用其在區域市場等各方面經驗與新任董事長進行交流並提供決策參考。

90后海歸繼任董事長

1個月前，大禹節水突發公告，稱其原控股股東、實控人兼董事長王棟因突發心臟病逝世。這場突如其來的變故讓大禹節水需尋找「新接班人」。

3月13日晚，大禹節水發佈公告，稱經公司董事一致同意，王棟之子王浩宇正式出任大禹節水第四屆董事會董事長並擔任公司法定代表人。而在王棟逝世之後代為履行董事長職責的其弟王沖將繼續任副董事長一職。

今年2月，王光敏向記者表示，「董事長生前已對所持股份作出安排，不過具體的董事會成員調整尚無法透露」。如今王浩宇出任董事長，意味著大禹節水平穩換帥。

王浩宇的履歷顯示，這位擁有多年海外留學經歷的90后，從2013年起就在大禹節水全資孫公司天津大禹節水科技有限公司任總經理，並主要負責海外營銷與投資業務。大禹節水的泰國滴灌帶獨家代理事宜、埃及打井項目及目前正在推進中的南非水利項目建設其均參與其中。

今年3月7日，大禹節水更與南非碩豐集團簽訂《合資協議》，擬成立合資公司開拓非洲灌溉市場。

王光敏表示，作為公司的領頭人，董事長將更多在全局層面領導公司的生產經營。他透露，「由於新任董事長剛剛上任，在公司工作多年的王沖副董事長在區域市場、具體項目及地方對接等方面更加熟悉，在這方面會跟董事長進行一些交流並提供一些決策參考。」

據王光敏介紹，目前公司主要工作之一是在接受新董事長領導的同時，為各個具體項目「搭班子」，以推動項目正常展開。

1億元成立投資公司

同日，大禹節水公告，審議通過以自用資金1億元設立大禹資本投資管理有限公司（以下簡稱大禹投資公司）。後者將致力於發掘並參與以PPP模式為主的基礎設施建設投資及上下游企業併購重組等，同時設計與建立標準化的產業基金模式與交易結構，打造投融資業務體系。

值得注意的是，大禹節水曾於去年6月與平安信託、允能日新投資管理有限公司簽署了《水利產業投資基金合作框架協議》，擬共同投資設立平安大禹水利產業投資基金與大禹平安水科技產業併購基金。兩者規模共計150億元，大禹節水擬出資不超過15億元，分別用於農田水利節水工程建設、水利節水工程PPP項目直接投資及併購或投資國內外水科技先進技術公司等。

為何在已成立產業基金的情況下再單設一家產業投資公司？王光敏表示，「過去我們只是在有事時才抽調證券部、風控部等部門與產業基金或相關機構進行對接，這造成了一定程度上的不連續與不專業。現在以公司制名義成立產業投資公司，相當於與產業基金之間建立起一個常態化的紐帶，在有合適項目或資產時，也可以直接去投資或嘗試併購」。

他同時透露，前述產業投資與併購基金有幾個項目正在落地中，但尚未進入最終完成階段。

此外，大禹節水還計劃出資1億元設立全資子公司重慶巴禹節水有限責任公司（以下簡稱巴禹節水）。大禹節水表示，該子公司將以農田水利PPP項目投資建設為核心在重慶當地及四川等周邊省份進行業務拓展。

大禹節水2016年半年報曾提及，公司已在西北、東北及西南等區域建立起區位優勢。王光敏表示，大禹節水在何地設立子公司的標準主要視當地業務開展程度而定。「過去重慶業務主要是由廣西及雲南分公司負責，但由於重慶與雲南地區業務增長比較快，在當地業務量達到一定水平時，我們就會在當地設立專門的公司與地方進行對接並開展項目。」王光敏說。

大禹節水在2014年宣布進軍10萬畝黑枸杞產業，近來少有動靜傳出。王光敏稱，黑枸杞依然是公司業務重點，「目前該業務的重心主要放在開拓下游銷售與品牌推廣上，上游的生產與加工環節基本已實現計劃」。