每經實習記者 蘇傑德 每經編輯 羅偉

在國內眾多資本布局三元鋰電領域的背景下，在年報中悄然宣布停止與韓國GS集團合作，考驗著處在搶佔新能源汽車電池市場緊要關頭的當升科技（300073，SZ）。

3月14日，當升科技年報顯示業績大漲，營收13.3億元，實現凈利潤9928.78萬元，利潤暴增647.56%。同時，年報也透露了與韓國GS集團旗下公司長達2年在NCA（三元系正極材料鎳鈷鋁）上的合作。

對於公司未來發展，當升科技總經理李建忠稱，雙方合作項目NCA先「緩一緩」，公司在已有NCM（鎳鈷錳）產品的基礎上，重點發展NCM811。

真鋰研究首席分析師墨柯稱高鎳三元材料目前是車用鋰電池發展的重要方向，NCM和NCA都具有很好的發展前景，國外市場目前NCA使用最多，其中以特斯拉為代表。

合作兩年項目悄然終止

3月14日，當升科技發佈的2016年年報業績頗為引人注目，公司實現營收13.34億元，同比增長55.10%，實現凈利潤9928.78萬元，同比暴增647.56%。其中，鋰電材料業務營收就達11.84億元，佔總營收比將近九成。

記者注意到，當升科技在年報中宣布停止與韓國GS集團長達2年在NCA上的合作，「鑒於韓國GS集團正極業務全部轉讓，公司已終止與韓國GS集團合作開發NCA項目，由公司自主開發下一代車用高鎳多元材料。」此時，正值當升科技布局下一代高鎳多元材料，搶佔新能源汽車電池市場的關鍵時刻。

2015年，當升科技在車用高鎳多元材料實現批量銷售後，公司將著眼點瞄準另一高端鋰電正極材料NCA。報告顯示，當升科技2015年7月與韓國GS集團下屬公司GS Energy簽訂了合作發展NCA正極材料事業意向書和市場開發合作協議。

當升科技公告介紹，合作方GS Energy是韓國GS集團旗下主營能源開發業務的公司。近年來，GS Energy把業務重心逐步從傳統業務領域轉移到新能源、可再生能源、鋰離子電池材料開發等新興業務領域。

根據當事雙方的約定，兩方計劃成立市場聯合開發小組對國內NCA市場進行調研，建立實驗室進行研發，最終成立相等股權比例設立中外合資企業。本次合作終止前，當升科技已經與韓國GS集團建立市場聯合開發小組和實驗室。

當升科技在年報中稱合作終止原因是，韓國GS集團正極業務全部轉讓。當升科技董秘曲曉力則表示，此次終止不會影響上市公司的發展，公司在與韓國GS集團合作上的不順利是合作終止的主要原因，雙方在產品和市場判斷等方面有諸多不同。值得一提的是，曲曉力稱雙方尚未就項目停止達成正式溝通。

暫緩NCA電池研發

當升科技在公告中提出，要自主研發下一代車用高鎳多元材料。然而，技術路線和產業化時間是處於「風口」的鋰電池行業決勝關鍵，此次合作終止，讓當升科技在追逐新能源電池的「風口」上增添變數。

在國內車用鋰電池市場，三元材料正挑戰磷酸鐵鋰的主導地位，越來越多的資本布局三元材料市場。電動商用車對三元材料的解禁背景，為三元電池進入商用車領域帶來機會，以三元材料為正極材料的動力鋰電池受到車商的青睞。

真鋰研究首席分析師墨柯稱，高鎳三元材料目前是車用鋰電池發展的重要方向，高鎳三元材料NCA與NCM811在鎳的含量、電池容量相差不大，同屬於同層次的產品。兩者在未來發展具有很好的前景。他同時介紹，國外市場目前NCA使用最多，其中以特斯拉為代表。

當升科技總經理李建忠稱，公司此前與韓國GS集團的合作是看中了韓方NCA研發團隊。此次合作終止后，當升科技會在NCA研發生產上「緩一緩」，公司會在現有NCM系列產品的基礎上繼續研發與 NCA 相類似的NCM811。他介紹，NCM在公司主營業務鋰電材料中已達70%左右，公司目前已經具有NCA和NCM811兩種三元正極材料的研發能力。今年，當升科技可以實現新產品的小批量生產。