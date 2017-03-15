每經記者 謝振宇 每經編輯 楊 軍

一石激起千層浪。再融資新規出台後，不少上市公司都對定增方案進行了修訂或終止。

3月13日晚，鵬博士（600804，SH）發佈公告稱，公司將非公開發行股票數量由不超過3.53億股下調至不超過2.83億股，發行股票募集金額由60億元下調至48億元。該新方案擬發行股份數量為鵬博士總股本的20%，正好踩線再融資新規。

同時，鵬博士亦公告稱，其海外全資子公司鵬博士投資控股香港有限公司（以下簡稱鵬博士香港）擬在境外發行不超過5億美元的債券。鵬博士董秘任春曉昨日（3月14日）向《每日經濟新聞》記者表示，子公司發海外債，主要是為了拓展海外業務。

定增對象「由2變10」

此前，證監會出台融資新規，規定「擬發行的股份數量不得超過本次發行前總股本的20%」。

而鵬博士的原先定增方案，其擬發行數量為3.53億股，占其總股本的25%，並不符合融資新規。因此鵬博士在新方案中將非公開發行股票數量下調。

由於募集資金的下調，其募投項目的修訂也隨之調整。其募投項目中，「基礎網路建設項目」名稱變為「基礎網路投資——寬頻網路提速升級項目」，投資總額由58.3億元減少為41.8億元，而募投資金的投入也由41.2億元降為29.2億元。

對此，任春曉向記者表示，修訂名稱的募投項目與之前的項目沒有變化，只是將項目建設更精準化。而對變更募投資總額，任春曉解釋稱，由於「募投資金減少，我們把投資總額進行了壓縮，投的少，建的也少了。」

在3個募投項目中，其「新媒體平台運營項目」的投資總額也由13.9億元減少到12.4億元。

在新方案中，鵬博士還修改了非公開發行對象。據其公告，原來的發行對象為深圳鵬博實業集團有限公司（以下簡稱鵬博實業）和北京通靈通電訊技術有限公司（以下簡稱北京通靈通）2名投資者，最新更改為包括鵬博實業和北京通靈通在內的不超過10名投資者。

任春曉表示，「目前鵬博實業和北京通靈通分別擬出資7億~12億元認購股份。」這與原方案中兩家股東分別認購30億元變動不小，或因資金投入的壓力。「這都是股東自己給的意見。」任春曉稱。

擬拓展海外業務

公佈新定增方案的同一天，鵬博士也發佈了《關於子公司擬在境外發行外幣債券》的公告。由鵬博士香港擬在境外發行不超過5億美元（約合人民幣34.6億元）的債券。發行地點為新加坡交易所，採用Reg S高級無抵押債券發行方式。

據鵬博士公告披露，2016年鵬博士香港的營業收入為0，凈利潤虧損20.85萬元。鵬博士還將為鵬博士香港的發海外債提供擔保。

截至2016年9月30日，鵬博士的資產負債率為69.58%。在高負債率的壓力下，鵬博士仍在海外發行巨額債券，這是否會進一步增加公司負債壓力？

任春曉表示，「公司的負債率高主要是因為應收賬款比較高，這是行業的特性。除開應收賬款，公司的負債率其實並不高。」關於5億美元海外債券，任春曉稱，「發行海外債，主要還是為了拓展海外業務。」

公開資料顯示，鵬博士在海外的業務主要包含虛擬運營商業務、大麥OTT平台及智能終端業務、VPN、雲計算等。鵬博士稱，本次發行債券募集資金將用於符合國家發改委、外管局等有關部門規定的互聯網接入業務及上下游延伸產業的海外業務發展，以及境外子公司一般營運資金。

目前，鵬博士的境外業務佔比很小。其2016年半年報顯示，其地區主營業務營收中，境外的收入增長最快，較上年同期增長100%，但境外收入金額僅為2696萬元，占其半年總營收43.84億約0.61%。

與國內發行債券相比，當前海外發行債券的市場情況如何？四川省社科院金融所所長王小琪向《每日經濟新聞》記者表示，「在海外發行債券其實是受政府鼓勵的，但其市場環境怎麼樣，還要看具體行業狀況而定。」

（實習生謝孟歡對本文亦有貢獻）