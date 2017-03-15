每經記者 陳鵬麗 每經編輯 陳俊傑

日前，創維數碼（00751，HK）一則高管人事變動的公告透露，楊東文將辭任行政總裁一職，調任為非執行董事，辭職調任自4月1日起生效。據了解，楊東文1998年進入創維集團，至今已在集團累計任職17年。在進入創維之前，他曾是一名大學會計老師。

3月14日，有知情人士在接受《每日經濟新聞》記者採訪時表示，楊東文在創維的時間里，在集團的發展戰略制定以及全家電品類轉型布局方面，都起到了關鍵性地作用，這也是楊東文在創維主要貢獻的體現。

記者也注意到，在楊東文的創維歲月里，他曾經多次幫助創維平穩度過關鍵節點。

辭任創維數碼總裁

根據創維數碼3月9日的公告，公司執行董事、行政總裁楊東文將調任為非執行董事，同時辭任公司行政總裁的職務。公司行政總裁一職將由執行董事劉棠枝接任。公告稱，楊東文是因為希望投放更多時間處理其本身私人事務。楊東文與公司就其獲委任為非執行董事簽訂委任書，服務年期由2017年4月1日起為期一年。截至3月9日，楊東文共持有創維數碼1033.6萬股，占公司總股本0.34%。

對此，業內紛紛猜測，楊東文此次辭任或是有意告別家電舞台。

據《每日經濟新聞》記者了解，楊東文目前正擬以自然人身份入股維科精華（600152，SH）。2月18日，維科精華對外發佈重組預案稱，為謀求多元化，公司擬通過發行股份的方式收購維科電池71.40%股權、維科新能源100%股權以及維科能源60%股權涉足鋰電池行業。在該重組方案的配套融資計劃中，楊東文以自然人身份與維科精華簽訂《股份認購協議》，擬認購維科精華向其定向發行的新股。

根據協議，楊東文同意以合計5億元現金認購維科精華向其非公開發行的股票4621.1萬股，資產重組及配套融資完成後，楊東文將持有維科精華10.14%股權。目前該重組仍在進行中。

此外，楊東文還與新三板公司奧維雲網（831101，OC）有著關係。去年，奧維雲網為推動公司大數據發展戰略，發佈定增計劃。根據奧維雲網去年9月的公告，自然人李婷以現金7200萬元認購奧維雲網600萬股，認購完成後，李婷持有奧維雲網發行后股份比例為15.67%，成為第一大股東。而李婷正是楊東文的配偶。

對於楊東文辭任的原因，外界不甚了解。但一位知情人士告訴記者，在他看來，楊東文是一位有見地、有思想、頗具戰略眼光的家電資深職業經理人。「創維已經是一家穩定的企業，他可能想往更具有爆發力和潛力的新能源和大數據等行業發展。」

已在創維任職累計17年

根據創維數碼的公告，楊東文於1998年入職創維集團擔任中國總部財務總監，2003~2005年間曾經短暫離開創維。至今，現年52歲的楊東文前前後後在創維任職累計17年。

談及楊東文，一位不願具名的行業人士的評價是，「他是一名能將經營理論和實踐打通的職業經理人。」

而在另一位知情人士的眼裡，楊東文對創維的貢獻主要在於，其對創維的發展戰略部署以及全家電品類的布局方面。

去年3月，楊東文接受《每日經濟新聞》記者專訪時曾談及他與創維的故事。他告訴記者，擁有會計專業背景的他進入創維后，首要任務就是推動公司上市。歷時2年，創維集團的主體創維數碼成功在香港聯交所上市。

不過很快，創維就遭遇核心骨幹出走的危機。2000年，創維時任總經理陸強華帶領100多名銷售骨幹出走。當時，創維銷售突然停滯，流言滿天飛。關鍵時刻，創維集團創始人黃宏生突然找到楊東文，要他擔任中國區域營銷總經理。「那3年，付出我太多心血，把我的頭髮都熬白了。」楊東文在去年3月時對記者說。

2003年離開創維，2005年楊東文再次回歸，原因是2004年底創維集團創始人黃宏生被拘捕。楊東文認為這是創維的一個坎。「他和時任創維彩電事業部張學斌等高管，都對當時創維的穩定起到了積極的作用。」前述相關知情人士表示。

另外，記者注意到，楊東文對創維的白電業務布局也非常重視。在他看來，全球任何一個具有市場地位和優勢能力的家電企業，戰略上都是「黑白（黑電、白電）聯動」，這是家電企業必由之路。

創維數碼2016年中期財報顯示，報告期內，公司白電產品在中國大陸市場錄得營業額為10.05億港元，同比上升2.2%。楊東文此前曾向媒體透露，至2016年底，創維的白電業務已經達到20億元規模。