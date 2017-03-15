原標題：「灰鷹」落韓

在朝鮮6日進行了4枚彈道火箭同時發射訓練后，多家媒體13日分別援引駐韓美軍及五角大樓消息報導，美國陸軍將在韓國全羅北道群山駐韓美軍基地永久部署「灰鷹」攻擊無人機系統及其操作人員。部署時間很可能是「明年初」。與此同時，美國《華爾街日報》稱，美國中央情報局已獲總統唐納德·特朗普授權，可直接對疑似武裝分子進行無人機攻擊。

「鷹」落韓國

駐韓美軍發言人克里斯多弗·布希13日發表新聞公報說，MQ-1C「灰鷹」無人機將被派往美國陸軍第二步兵師第二戰鬥航空旅，將「顯著提高駐韓美軍以及我們的韓國夥伴的情報、監控和偵察能力」。

美國五角大樓發言人傑夫·戴維斯同日證實這一消息，並在新聞發佈會上表示，部署將「於明年初開始」。

美國軍方同時表示，不光是韓國，美國陸軍計劃未來開始在各步兵師部署無人機系統，以提高情報獲取能力。

「灰鷹」遠程遙控攻擊無人機系統由美國通用原子能公司研發，是「捕食者」無人機的改良版，在偵察和監控技術配備上有所改進。它可在空中停留25小時，最高時速為309公里，最高飛行高度超過8800米，可攜帶「獄火」「毒刺」導彈以及「蝮蛇突襲」滑翔炸彈等多種武器。

柏林自由大學東亞研究院的科里·華萊士告訴美國有線電視新聞網，「灰鷹」無人機同時可與「阿帕奇」攻擊直升機相整合，以應對朝鮮半島的惡劣天氣。美國軍方今年早些時候已在韓國輪換部署了24架AH-64D「阿帕奇」直升機。

另據法新社報導，通常而言，一套「灰鷹」系統包含12架無人機，需要128名士兵操作。不過美國國防部發言人加里·羅斯稱，只會有兩三架無人機派駐群山基地。

震懾朝鮮

美國近期在東北亞地區動作頻頻。韓美「關鍵決斷」年度聯合軍演13日啟動，韓媒稱，美軍將重點演練應對朝鮮方面軍事活動的先發制人式打擊。

按路透社說法，美國常駐聯合國代表妮基·黑莉上周稱，華盛頓正重新評估其朝鮮戰略，「全部選項都擺在檯面上」。

駐韓美軍發言人布希此次對於部署「灰鷹」也明確指出，這是美軍首次公開無人機部署的消息。

美國特洛伊大學首爾分校教授丹尼爾·平克斯頓稱，美軍此舉很可能是對朝鮮日益激烈的挑釁行為的武力回應。

柏林自由大學的華萊士還認為，「美國及其地區夥伴意識到，展示他們在傳統武器震懾能力上同樣佔據上風很重要，而不僅是對一次朝鮮全面攻擊作回應」。

秘密殺戮

另據美國《華爾街日報》13日報導，特朗普已賦予中情局新權力，可直接針對疑似武裝分子進行無人機攻擊。

在特朗普前任、貝拉克·奧巴馬政府時期，中情局只有權用無人機鎖定目標，之後由五角大樓實施攻擊。由於美國國防部必須公開大部分空襲行動，這種操作方法被視為更具透明性。

然而現在，如媒體所說，特朗普將賦予中情局展開更多「秘密殺戮」的權力。截至目前，美國白宮、國防部和中情局均未對報導作出回應。

「9·11」襲擊后，美國成為首個利用無人機執行空襲行動的國家。無人機空襲在奧巴馬時期逐漸增多，並招致傷及無辜平民且瞞報數據、誘發更多極端分子活動等廣泛批評。

去年7月，美國政府首次發佈報告，承認其為在非交戰地區國家誤殺116名平民擔責。據新華社