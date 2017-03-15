原標題：「魚鷹」飛日

美國五角大樓官網13日發表簡短聲明稱，原定於2017財年第四季度部署至日本橫田空軍基地的3架CV-22型「魚鷹」運輸機將延後至2020財年再部署。聲明並未提及推遲部署的原因。這將是駐日美軍首次在沖繩普天間基地以外的日本本土部署「魚鷹」。

多功能 亞太地區無縫部署

「魚鷹」多功能傾轉旋翼機由美國貝爾直升機公司和波音公司共同研發，可垂直起降或短距離起降，兼具傳統直升機以及遠程高速渦輪螺旋槳飛機的能力。

CV-22型「魚鷹」運輸機供美國空軍特種作戰部隊使用，MV-22型供美國海軍陸戰隊使用。

美國與日本2015年5月商定在橫田空軍基地部署CV-22型「魚鷹」運輸機。按照美國國防部的原計劃，2017年下半年先部署3架CV-22，2021年前追加部署7架。

據美國空軍網站截至2016年1月的統計數據，CV-22型「魚鷹」運輸機旋轉半徑11.6米，巡航時速443公里，最高飛行高度7620米，攜帶一隻內部輔助燃油罐時作戰半徑926公里，可運載24名至32名士兵或4500公斤貨物。目前單體造價9000萬美元（約合6.2億元人民幣），現役戰機共46架。

按俄羅斯「衛星」通訊社說法，「魚鷹」運輸機比傳統直升機飛得更高更遠，它能迅速營救被擊落的飛行員，在整個亞太地區都能進行無縫部署，讓美軍能快速對日本等亞太地區作出反應。

多事故 引發沖繩居民抗議

現階段，美軍在沖繩普天間基地部署了20多架MV-22型「魚鷹」。共同社13日報導說，4架MV-22當日參加了日美在新潟舉行的聯合軍演，這是迄今為止「魚鷹」在日本軍演中規模最大的一次亮相。

不過，「魚鷹」自測試階段起便頻發事故，迄今已出現至少7次飛機全毀，造成至少36人身亡。去年12月13日，一架MV-22型「魚鷹」曾在沖繩附近水域墜毀，造成部分機組成員受傷。

「魚鷹」事故頻發曾多次引發沖繩居民抗議。由於預計部署的橫田空軍基地位於東京西部，距人口密集地區並不遠，CV-22型「魚鷹」也曾引發當地居民的抵制和反對。據新華社