英首相日程記錄疑被助手弄丟北京新浪網 (2017-03-15 01:00)
原標題：英首相日程記錄疑被助手弄丟
英國多家媒體報導，一名乘客在火車上發現一份遺失物品，裏面竟是英國首相特雷莎·梅日程安排記錄。文件以向首相彙報的口吻，詳細記錄了特雷莎·梅某一天的行程安排。
精確到分鐘
這份文件共兩頁，記錄了特雷莎·梅今年1月23日9時至23時25分的活動詳情。當天特雷莎·梅前往英格蘭西北部城市曼徹斯特，參加她就任首相以來的首個地區內閣會議。
按照英國媒體的說法，1月23日午間，一名乘客在前往愛丁堡的火車的一等車廂內發現了這份文件。特雷莎·梅當天上午乘空軍專機從倫敦前往曼徹斯特，英媒猜測，她的一名助手搭乘火車前往該市時，不慎將文件落在車廂內，列車停靠曼徹斯特後繼續北上，被後來上車的乘客撿到。
英國《每日鏡報》網站12日登載這份文件，隱去部分敏感或涉及隱私的內容。日程記錄時間精確到分鐘，列出了特雷莎·梅定於何時出現在何地、見何人、搭乘何種交通工具、及各場活動有無攝像媒體等。特雷莎·梅當天將在一家酒店逗留3小時，為工作做準備，並前往一處私人住宅與當地保守黨要人共進晚宴。這家酒店及私宅的地址也被詳細標註。文件還顯示，特雷莎·梅定於當天16時30分給北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格去電。
嚴重安全事件
一些安全專家認為這是一次「嚴重的安全事件」，其潛在的危險非同小可。已故王妃黛安娜的保鏢肯·沃夫說，特雷莎·梅是恐怖分子的襲擊目標，是受到保護的人物，她的行蹤卻被暴露，這是「不可原諒的錯誤」。如果這份日程表落入恐怖分子手中，後果不堪設想。這件事也讓有意發動恐怖襲擊的人看到潛在目標的「軟肋」。
安全事務專家、前英國陸軍上校理查德·肯普批評說，這一烏龍事件造成重大的安全漏洞，雖然短時間內策劃並發動對首相不利的行動可能性相對較小，但不意味著這樣的事就不會發生。
據新華社
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