原標題：土耳其報復！荷大使吃閉門羹

土耳其與荷蘭的外交糾紛13日升級。土耳其當天宣布禁止荷蘭駐土耳其大使返回安卡拉，並暫停兩國高層政治對話。英國媒體評論，土耳其與荷蘭均為北大西洋公約組織成員，眼下卻陷入「史無前例的外交危機」。

土耳其連番出招

土耳其副總理努曼·庫爾圖爾穆什13日宣布，禁止荷駐土大使凱斯·科內利斯·范賴伊返回土耳其首都安卡拉；不允許搭載荷蘭外交人員的航班飛抵土耳其或飛經土耳其空域；暫停兩國間全部高層政治對話。

據悉，范賴伊先前休假，眼下不在土耳其境內，其職責暫由大使館代辦履行。

「我們是以其人之道還治其人之身，」庫爾圖爾穆什說，「那些製造危機的人有責任消除危機。」

土耳其將於4月16日公投決定是否將政體從議會制改為總統制。由於不少有投票資格的土耳其選民生活在歐洲多國，土耳其內閣高官近來紛赴歐洲動員拉票，招致一些歐洲國家反感。荷蘭本月11日先後拒絕土耳其外交部長、家庭和社會政策部長前往荷蘭拉票。

多名土耳其官員還暗示，土耳其可能會「重新考慮」先前與歐盟達成的控制難民潮相關協議。該協議旨在阻止外國難民經由土耳其湧入希臘和保加利亞，繼而前往歐洲其他國家。

一些政治分析師表示，土耳其近期與荷蘭以及歐洲多國的外交口水仗，令人猜測土耳其加入歐盟的進程是否會受影響。

此外，鑒於土耳其與荷蘭均為北約成員國，兩國關係惡化也引發北約擔憂。北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格呼籲土耳其與荷蘭儘快緩和矛盾。

荷蘭拒絕退讓

按照庫爾圖爾穆什的說法，土耳其的反制措施將一直持續到荷蘭當局「重新調整其行為」為止。

不過，荷蘭外交大臣貝爾特·孔德爾斯13日接受美國有線電視新聞網採訪時說，土耳其政府若還想派遣官員到荷蘭境內為公投拉票，眼下看來「相當不可能」。按照孔德爾斯的說法，「事情發展到這一地步，我認為已無法操作」。

生活在荷蘭的土耳其族裔約40萬人。警方12日在鹿特丹動用水炮等裝置，驅趕數以百計的土耳其族裔抗議者。

孔德爾斯透露，他與土耳其外交部長梅夫呂特·恰武什奧盧通過電話，抗議土方有關納粹的言論。此前，土耳其總統雷傑普·塔伊普·埃爾多安把荷蘭政府稱作「納粹餘黨、法西斯主義者」，威脅要報復。

荷蘭外交部13日發佈旅行警告，提醒土耳其境內的荷蘭民眾注意荷土兩國「緊張」的外交關係，建議他們「保持警惕、避開抗議示威活動」。

恰武什奧盧則表示，土耳其政府的最新措施不針對荷蘭民眾，「不會危害到他們，因為這並不是他們的錯」。據新華社