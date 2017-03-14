▲林園區金潭國小辦理「防火(災)教育及體驗活動」。（圖／記者宋德威翻攝，2017.3.14）

為落實防火教育宣導工作，高雄市政府消防局第三大隊第二中隊於今(14)日上午9時至林園區金潭國小辦理「防火(災)教育及體驗活動」。活動當日學童們在輕鬆歡樂的氣氛下學習，透過有趣的闖關與體驗，以寓教於樂方式啟發消防觀念，讓親自體驗的小朋友印象深刻。

高雄市政府消防局第三大隊第二中隊林園分隊結合轄區大寮分隊、林園婦女防災宣導隊及義消，並廣邀其他單位人員共同配合辦理「金潭國小防火(災)教育及體驗活動」。消防人員為提高學童學習意願，發揮巧思，設計許多互動遊戲於消防體驗活動中，此次活動關卡設計3項靜態課程及3項動態課程：(一)火災案例及消防安全常識介紹、(二)、認識住宅用火災警報器(三)、爆竹煙火施放安全(四) 認識心肺復甦術及哈姆立克法、(五)、煙霧躲避(六)緩降機操作。活動過程中金潭國小學童十分踴躍回答問題，每站關卡均配置消防人員、志工及婦宣姐妹細心解說和示範，而為鼓勵學童認真學習參與，也準備了各式精美紀念品贈予完成關卡的學童，並頒發獎狀予學習態度積極及表現優異的學童，期望學童能持續保持對消防學習的熱忱。

此次活動共有310名學童參與，消防人員費心巧思設計許多有趣的消防體驗關卡，在各組宣導教官用心講解及互動有趣的體驗方式之下，成功將消防常識傳遞給學童，並期學童返家後與家人分享所學，以落實防火教育往下紮根之工作，進而帶動其家庭成員之防災意識，做為全民消防之起點，共同打造安全無災的幸福城市