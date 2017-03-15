桃園首案公辦都更 中興巷警察宿舍將公告招商NOWnews今日新聞 (2017-03-15 00:25)
桃園市政府首件公辦都市更新招商案-中興巷警察宿舍，將於3月15日正式公告。桃園市住宅發展處14日表示，市府現地踏勘該宿舍區及廣納民眾需求，經市長鄭文燦指示，優先作為公辦都更示範基地，並採公開招商評選實施者方式推動基地更新重建。
「中興巷公有土地都更規劃招商案」是鄭文燦上任以來積極推動之首案公辦都更案，住宅發展處表示，基地位於中壢國小北側，介於桃園捷運藍線老街溪站(A22)、中壢火車站(A23)間，鄰近中壢中正路商圈，並在105年2月公告劃定之「桃園市中壢家商周邊更新地區」範圍內，包含中壢區興南段中壢老小段100地號等10筆土地，面積總計為3,059平方公尺，為公有土地，原為桃園市警察宿舍及中壢警分局停車場使用，目前警察宿舍已閒置，基地區位條件良好、規模適中且土地權屬單純。
住宅發展處表示，本案更新後，市府可取得公益性設施(含派出所、鄰里集會所及樂齡學習中心)及配回樓地板面積作社會住宅使用，增加地方多元性商業活動及公益性設施回饋民眾，以及提供在地單身青年、年輕家庭或高齡族群租賃居住。
住宅發展處請有意參與的投資人，到桃園市住宅發展處網站http://ohd.tycg.gov.tw/下載本案最新資訊及招商文件(公告期間：106年3月15日起至6月12日截止)。詳情可洽桃園市政府住宅發展處都市更新科，電話：03-3298600分機201~204。
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