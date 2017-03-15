八旬阿嬤接怪電話險受騙 警成功攔阻NOWnews今日新聞 (2017-03-15 00:26)
花蓮縣日前一名八旬嬤接獲詐騙集團電話勒索，誤以為孫子被抓了，阿嬤一時心急，真的出門打算到銀行匯款準備救孫子，但阿嬤因不熟悉銀行匯款流程，先到女兒家中求助，女兒聽完覺得有異，二人半信半疑的來到派出所報警，經確認後，就是典型的詐騙手法，成功攔阻這一件詐騙案。
花蓮警分局表示，這名八旬阿嬤昨天下午接到詐騙電話，對方在電話中表示，孫子因犯案被抓，人正在他們手中，要阿嬤匯款十萬元來救人，否則後果自行負責，由於阿嬤第一時間無法冷靜查證，加上孫子手機始終無人接聽，讓她信以為真，趕緊出門準備匯款救人。
因為八旬阿嬤從來沒在銀行匯過錢，出門後先到女兒家中，急著請女兒陪同前往匯款，女兒直覺有異，於是帶著母親來到中山派出所求助，值班員警彭冠傑瞭解事情經過後，肯定的告知這名阿嬤及女兒這是詐騙集團的陷阱，並協助聯絡其孫子，原來孫子好端端在上班，因為裝潢工地聲音吵雜所以沒接電話，沒想到差點上當受害。
花蓮警分局呼籲民眾，應多注意家中年長者，不要讓他們成為詐騙集團鎖定的被害人，這類詐騙手法以佯裝被害人子女或親友向錢莊借貸遭綁架，要求被害人匯款救人，接獲這類型電話應立即撥打165或110查證，牢記「一聽、二掛、三查證」口訣，才能避免遭詐騙，事後員警彭冠傑向八旬阿嬤及其女兒說明近來詐騙集團的各項手法及案例，終於讓阿嬤放心的返家等孫子下班。
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