桃園市一名林姓男子，12日上午因酒後身體不適，被救護車送往中壢區天晟醫院就醫，但林男竟大鬧急診室，不僅與護理師爆發口角，甚至還出手勒護理師脖子，院方立刻報警處理，院長也在14日率領醫護人員共同譴責醫療暴力。

12日上午，18歲的林姓男子因酒後身體不適，被救護車送往天晟醫院急診室。林男因想上廁所欲拔掉手上點滴被護理師勸阻，氣憤下就對著護理師大聲咆哮，其他醫護人員及醫院保全上前調解，但林男竟出手勒住一名王姓護理師頸部，其他人趕緊聯手制止，院方也報警處理。

警方獲報到場將林男帶回警局，並依違反醫療法、傷害、恐嚇、強制等罪嫌送辦。而天晟醫院院長14日也率領醫護人員出面，強力譴責醫療暴力行為。桃園市衛生局也表示，已進行相關資料查證，若違反醫療法第24條規定，最高可處以罰鍰新臺幣5萬元。