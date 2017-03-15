少女失聯3周父母焦急 怨警方協尋不積極NOWnews今日新聞 (2017-03-15 00:45)
台北市一名14歲少女離家三個星期，至今仍音訊全無，讓父母急得像熱鍋上的螞蟻，雖然第一時間就向警方報案，但一直沒有下文，讓少女母親覺得警方不夠積極，因此又向第二間警局報案，但目前仍沒有女兒的任何蹤跡，而且夫妻倆懷疑女兒是到男友家住，現在只能每天到女兒男友家站崗。
根據《TVBS新聞台》報導，少女這是第二次離家出走，由於夫妻平時工作較忙，少女大部分都是給奶奶照顧，去年12月少女好像跟前男友分手，後來與乾哥哥、曾姓男子萌生感情，今年1月底開始交往，夫妻曾因擔心曾男背景複雜，想讓少女遠離曾男，因此替少女辦理轉學，不料才開學沒幾天，少女就因跟奶奶吵架再次離家出走。
這次離家已過三個星期仍沒有音訊，夫妻表示沿路調閱監視器畫面後發現，失蹤當天女兒從捷運麟光站直達辛亥站，之後往興隆路方向走，懷疑女兒可能到景新路男友的住處，夫妻也為此曾詢問過曾男，但曾男僅是回答「會幫忙打電話問問朋友」，讓少女父親批評：「根本就是敷衍啦！」
夫妻倆也抱怨警方協尋不夠積極，女兒至今仍沒有下文，而少女的案例也不適用刑事局的「安柏計畫」，因「安柏計畫」實質要件是「未滿18歲之兒少擄人勒贖」或「未滿7歲者於緊急查尋24小時後仍未尋獲，且經查疑涉刑事案件，比照重大刑案列管偵辦」等重大犯罪案件，還要請被害者家長提供失蹤兒資訊，並簽署同意書，刑事局才會透過臉書發布警報，會規定如此嚴格就是怕造成狼來了現象。
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