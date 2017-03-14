▲《媽媽不見了》侯怡君、莊凱勛。（圖／民視，2017.03.14）

侯怡君在民視原創電視電影《媽媽不見了》，演出年近不惑，全力拚事業卻不打算結婚生小孩的新世代女性，老被父母叨念怎麼還不結婚，戲外她透露「凍卵」念頭已經想了許久，開明的父親還告訴她，「懷孕就生，小孩沒爸爸沒關係」，讓她聽了超感動。

近年侯怡君工作重心多在主持上，年初看了鄭文堂導演《媽媽不見了》的腳本，深深被劇中人物所感動，認為幾乎完全是自己的寫照，二話不說排出萬難全心投入拍攝。劇中有好多第一次，第一次拍鄭文堂導演的戲，第一次跟楊貴媚、莊凱勛合作，第一次與蔡振南演父女，每個人都大有來頭，雖然說自己不難揣摩劇中角色，但跟前輩們合作，壓力很大，每場戲都戰戰兢兢。

▲侯怡君打算凍卵借精，父親力挺「懷孕就生，小孩沒爸爸沒關係」。（圖／民視，2017.03.14）

劇中不婚不生，現實中侯怡君則很滿意現在的生活，表示目前的感情狀態「始終如一」，14日白色情人節不特別慶祝，認為天天自在開心就很幸福。她也透露一直有生子規畫，興起「凍卵」的念頭許久，卻一直沒有付諸實行。她曾經問過爸媽。若是她有一天借精生子，小孩沒有爸爸，能接受嗎？沒想到爸爸毫不猶豫就叫她把小孩生下來，還幫忙說服覺得不妥的媽媽，讓她超感動。

▲侯怡君（左）、莊凱勛首度合作默契十足。（圖／民視，2017.03.14）

莊凱勛、侯怡君初次合作默契十足，開拍的第一場就是車內親密吻戲，兩人一鏡到底絲毫不尷尬，莊凱勛大讚侯怡君「同時擁有男子氣概和女性的柔美」，合作互動很舒服。去年剛新婚的莊凱勛工作滿檔，除了忙於新戲《媽媽不見了》宣傳外，電影也準備上映，希望今年7、8月之後，能有機會休長假陪老婆，彌補因為工作忙碌沒有放到的假期。