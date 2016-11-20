納豆副業再+1 節目遭砍只好這樣謀生NOWnews今日新聞 (2017-03-15 00:00)
納豆（林郁智）除了活躍演藝圈，副業也越做越大，手上有民宿、烤肉店、牛排店等，不過14日時，他於臉書宣布副業再加一，透露不久後將在東區開手搖飲料店，甚至浮誇「將引爆東區。」
而因「50嵐事件」鬧得沸沸揚揚的林千又，上周才以「想做回我自己，走自己的路」道別演藝圈，身為前男友的納豆，卻在這時間點上大肆宣傳手搖飲料店，這一前一後的「巧合」令人覺得逗趣。
其實納豆一月時曾吐露心聲，除了分手林千又，更難過節目陸續被停，為此哭喊：「不再被演藝圈需要」，好在有新節目主持，還入圍金馬獎，才平復悲傷心情，但他最近又因廣播節目《五點納史見》腰斬，只好再展副業賺錢謀生。
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