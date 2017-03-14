▲《奔跑吧阿飛》上檔記者會，阿布、林韋君、陳嘉君、陳慕義、潘麗麗、吳政迪、蘇意菁、朱永德、段可風、伊正、劉香君、許定南、林囿成、江晨希、董舜豪、余政鴻、王為。（圖／中天，2017.03.14）

升格當人父的阿布，14日出席中天「大愛劇場」《奔跑吧阿飛》上檔記者會，透露去年小年夜拍戲時，老婆凌晨突然陣痛，他急忙送老婆到醫院待產，好在女兒非常「貼心」地趕在拍戲前1小時誕生。而劇中老婆林韋君，從少女演到人母，拍攝生產戲時很害羞，揣摩生產時的喊叫聲，演完發現竟然接近「上大號」的聲音。

活動上阿布以「宮本武藏」造型現身，與潘麗麗、陳慕義、吳政迪四人合演金鐘小短劇炒熱氣氛。阿布透露去年小年夜拍戲時，老婆凌晨突然陣痛，他急忙送老婆到醫院待產，好在女兒非常「貼心」地趕在拍戲前1小時誕生，他一抱到女兒後就直接出發到桃園拍戲。林韋君笑說：「大家看到他（阿布）來的時候都很失望，以為拍攝會取消。」阿布也笑回：「大家看到我都說你來幹嘛！」

▲阿布（右起）以「宮本武藏」造型現身，與潘麗麗、陳慕義、吳政迪合演金鐘小短劇。（圖／中天，2017.03.14）

去年拍攝期間正逢「霸王寒流」來襲，林韋君頂著低溫拍攝夏天戲，僅穿著單薄的夏服，在刺骨寒風中與阿布談情說愛，十分敬業。林韋君笑說，當時她的眼睛、鼻子都被凍得紅通通，「都沒辦法美美地談戀愛」，而她在劇中從少女演到人母，坦言拍攝生產戲時很害羞，為了揣摩生產時的喊叫聲，她還特地請教有生產經驗的朋友，就怕叫聲被混淆，會引人遐想，結果演完發現竟然接近「上大號」的聲音。

▲林韋君害羞揣摩生產戲，自嘲演起來像「上大號」。（圖／中天，2017.03.14）

《奔跑吧！阿飛》描述出身寒微的楊嘉雄（阿布飾），因少時家貧，為改善家中經濟，走上父親經商之路，與富家千金陳秀吟（林韋君飾演）相識相戀，卻因家庭背景與個性差異，兩人婚姻走向破裂，有面臨罹患大腸癌的嚴峻考驗。阿布笑說，有場戲是他到學校找女兒，對方卻愛理不理，「我前一天看到劇本就哭了，對著剛2個月大的女兒恐嚇『妳敢這樣試試看』，還被我老婆罵『你中猴（台語）喔！』」全劇自15日起，每晚8點於大愛電視、9點於中天娛樂台播出。

▲《奔跑吧阿飛》上檔記者會，主演員大合照。（圖／中天，2017.03.14）

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