▲「金剛農夫」是由知名鋼雕藝術家劉柏村所創作。（圖／記者李清貴翻攝,2017.3.14）

2017宜蘭綠色博覽會有不少新創舉，主辦單位善用活動場域具有封閉性與開放性的特色，邀多位藝術家進駐創作，以大型地景藝術裝置展現出人與自然共生、共存、共榮的關係，不僅亮眼吸睛，也成為熱門拍照打卡景點。

今年的宜蘭綠色博覽會將於4月1日至5月14日在冬山河生態綠舟與冬山火車站周邊區域登場。活動主題是「綠。啟航」，主辦單位表示，除了延續過往倡議綠色生活觀念精神，鼓勵民眾加入善待土地的經營行列之外，今年更善用活動場域具有封閉性與開放性的特色，規劃廣闊的大地藝術風景，並邀請多位藝術家進駐創作，利用場域環境特色，以大型地景藝術裝置，用藝術創作展現出人與自然共生、共存、共榮的關係，不僅亮眼吸睛，也有望成為熱門拍照打卡景點。

位於大地藝術區農田邊坡旁，由知名鋼雕藝術家劉柏村所創作的「金剛農夫」，是以鋼鐵為主要媒材，設置50個金剛農夫人形藝術裝置，屹立於稻田旁，展現農人堅毅勤勞、刻苦的印象。「金剛農夫」每座高約2.5公尺，寬度2公尺，總施作面積約50 x 10公尺。除了「金剛農夫」，由擅長使用漂流木、石頭等自然素材為創作媒材的藝術家黃文淵特別為這次活動打造展現綠色創作底蘊的大型入口意象也相當具有可看性。這座入口意象約4米5，結合燈光設計，整座入口意象白天、夜晚各有截然不同的效果。

此外，由大地藝術家李簣至所創作的巨型環境藝術創作─漣漪迷宮，結合水與迷宮兩個概念意象，以竹棚的形式建構，將巨大的藝術能量化為漣漪的形式，座落在這廣大的冬山河旁的草坡，以此回應水之於萬物的重要，並詮釋生命之偶然與流變，表現自身體驗的詩意圖象。主辦單位表示，目前除金剛農夫已率先登場，其他大型地景藝術裝置也將陸續完工在4月1日活動開幕就可以與民眾相見歡。

▲「金剛農夫」是由知名鋼雕藝術家劉柏村所創作。（圖／記者李清貴翻攝,2017.3.14）

▲位於冬山火車站旁的大型裝置藝術。（圖／記者李清貴翻攝,2017.3.14）