苗縣泰安溫泉天雨易落石砸中車子 女駕駛送醫NOWnews今日新聞 (2017-03-15 00:07)
苗栗縣泰安溫泉落石區，因天雨，天外飛來三顆巨石，今天傍晚張姓女子開車前往泰安泡湯行經苗62線錦卦橋附近，自小客車駕駛座遭落石擊中，生死一瞬間，巨大落石砸中駕駛座，張姓女子左前臂骨折，緊急送醫。
「巨大落石差一點點就不偏不倚擊中女駕駛座，真是命大啊！」火速趕往意外現場的救難人員描述當時生死一瞬的驚險過程。苗栗縣消防局表示，這起落石砸傷人的意外，發生在今天傍晚5點36分，接獲通報，苗62線5-6公里處錦卦橋附近有落石砸傷人，救難人員飛車奔馳前往救援。
天雨路滑，泰安山區，風景秀麗但山路蜿蜒，抵達現場看到落石砸中自小客車駕駛座，共3顆，其中1顆長、寬約150cm、80cm。來自苗栗市41歲張姓女子受困車內動彈不得。
巨大落石砸中駕駛座前方，衝擊力道之大，導致自小客車頭、左側車門嚴重扭曲變形，幾乎變成廢鐵。救難人員迅速拿出破獲剪急忙救出張姓女子，緊急送往苗栗大千醫院急救，所幸意識清楚、左前臂骨折，左額頭及右腳撕裂傷，沒有生命危險。
苗62線為汶水～泰安溫泉必經路段，終點為泰安鄉錦水村，是全國知名泡湯聖地，沿途林木蓊鬱、山巒青翠，風景秀麗，開車或騎車，自然山水，飽覽無遺。消防局提醒，苗62線只要遇到下雨，容易落石，這幾天氣候較冷，許多民眾會想前往泰安泡湯，天雨路滑，小心駕駛，避免發生憾事。
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