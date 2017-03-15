▲泰安溫泉區今天傍晚發生落石砸中車子，女駕駛緊急送醫，圖為落石差點不偏不倚砸中駕駛座，生死一瞬間。（圖／苗栗消防局提供，2017.3.14）

苗栗縣泰安溫泉落石區，因天雨，天外飛來三顆巨石，今天傍晚張姓女子開車前往泰安泡湯行經苗62線錦卦橋附近，自小客車駕駛座遭落石擊中，生死一瞬間，巨大落石砸中駕駛座，張姓女子左前臂骨折，緊急送醫。

「巨大落石差一點點就不偏不倚擊中女駕駛座，真是命大啊！」火速趕往意外現場的救難人員描述當時生死一瞬的驚險過程。苗栗縣消防局表示，這起落石砸傷人的意外，發生在今天傍晚5點36分，接獲通報，苗62線5-6公里處錦卦橋附近有落石砸傷人，救難人員飛車奔馳前往救援。

天雨路滑，泰安山區，風景秀麗但山路蜿蜒，抵達現場看到落石砸中自小客車駕駛座，共3顆，其中1顆長、寬約150cm、80cm。來自苗栗市41歲張姓女子受困車內動彈不得。

▲巨大落石砸中車子，車子嚴重扭曲變形幾乎變成廢鐵，現場怵目驚心，福大命大，女駕駛逃過一劫。（圖／苗栗消防局提供，2017.3.14）

巨大落石砸中駕駛座前方，衝擊力道之大，導致自小客車頭、左側車門嚴重扭曲變形，幾乎變成廢鐵。救難人員迅速拿出破獲剪急忙救出張姓女子，緊急送往苗栗大千醫院急救，所幸意識清楚、左前臂骨折，左額頭及右腳撕裂傷，沒有生命危險。

▲消防局提醒，苗62線為泰安溫泉必經之路，若遇天雨容易有落石，用路人開車行經此一路段，務必小心通行。（圖／苗栗消防局提供，2017.3.14）

苗62線為汶水～泰安溫泉必經路段，終點為泰安鄉錦水村，是全國知名泡湯聖地，沿途林木蓊鬱、山巒青翠，風景秀麗，開車或騎車，自然山水，飽覽無遺。消防局提醒，苗62線只要遇到下雨，容易落石，這幾天氣候較冷，許多民眾會想前往泰安泡湯，天雨路滑，小心駕駛，避免發生憾事。