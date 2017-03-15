想法負面又不滿父緊盯功課 少年持刀砍父被訴NOWnews今日新聞 (2017-03-15 00:13)
新北市一名陳姓少年因個性較為壓抑，常常累積許多負面情緒在心裡，又不滿父親功課盯太緊，竟持刀朝熟睡中的父親連砍，直到母親喊叫他才驚覺犯下大錯，所幸父親送醫後撿回一命。新北地檢署認定陳姓少年當時心神喪失，最後雖然依殺害尊親屬未遂罪將他起訴，但請求法院減輕其刑。
根據起訴書指出，陳姓少年因想法過於負面，常常生活在壓力之下，事發前就常與朋友討論如何殺人及如何自殺，去年9月16日清晨6時，陳姓少年睡醒後突然覺得很憤怒，竟持35公分的藍波刀，失控跑進父母房間朝父親狂砍，母親在旁驚醒大聲喊叫，陳姓少年才驚覺自己犯下大錯，立刻逃出家門。
父親事後被送醫急救，刀傷多集中於太陽穴及手臂，所幸後來撿回一命，而陳姓少年則失魂落魄走到住家附近的早餐店，等理智恢復後才請早餐店老闆娘幫忙報警。
陳姓少年父親事後雖不願對兒子提告，但因殺害直系血親屬公訴罪，新北地檢署仍依法偵辦，並將少年依殺害尊親屬未遂罪起訴，但請求法院減輕其刑。
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