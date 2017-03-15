彰化南瑤宮丁酉年徒步笨港進香 ＰＫ進香頭旗旗竿長度NOWnews今日新聞 (2017-03-15 00:16)
彰化南瑤宮笨港進香歷史悠久，早期不僅進香團曾有「台灣史上第一進香團」 美譽，其導引進香隊伍前進的「頭旗旗竿（篙）」，傳統上也製作得特別長，以今年進香頭旗的旗竿長達7點6公尺，可能是全台宮廟進香頭旗旗竿最長的，兼任南瑤宮管理人的市長邱建富，歡迎各地宮廟來「PK」比一比進香頭旗旗竿長度！
在頭旗引領下，南瑤宮丁酉年徒步笨港進香活動14日已進入第三天，進香隊伍一整天都在雲林縣境，晚間駐蹕北港，15日上午在笨港天后宮進行「換龍袍儀式」；邱建富說，「頭旗」，又稱「先鋒旗」、「佈兵旗」等，它是代表整個進香隊伍的象徵旗幟，所以在旗上往往會書寫上地名、宮名及其神名；在功能上，除了具有指揮有形的進香隊伍及無形的兵馬之外，它還具有「除煞」、「開路」等功能。
邱建富指出，頭旗除了有「祭煞」（即除煞之意）的功能，最主要還在於，它是引導進香隊伍前進的旗幟，就如同進香隊伍的「導航系統」一樣，而且也可讓進香行程中預計停駕的友宮宮廟參考，看到頭旗即知某某宮的進香隊伍將到了。
傳統慣例上，進香隊伍的必備象徵物件，除了頭旗，還有頭燈。邱建富強調，頭旗是進香隊伍白天行進時的引導標誌，而頭燈則是進香隊伍在夜間前行時擔任領航的角色，替進香隊伍提供照明，故有「晝旗夜燈」之說。
至於為何懸掛南瑤宮笨港進香頭旗的旗竿（篙），習慣上都要製作得特別長呢？邱建富表示，主要是緣於，從清朝嘉慶年間就開始的南瑤宮笨港進香活動，在興盛時期進香人數動輒十餘萬人，由於隊伍拉得太長，為了讓後方信眾能看得到，才會製作得特別長，多年來也成了南瑤宮笨港進香活動另一項獨具的特色。
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