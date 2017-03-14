▲位在高雄市鼓山區登山街60巷內的【外國人墓園】墓碑遺址；若文物古蹟一旦毁損，就此消失。（圖／記者宋德威攝，2017.3.14）

『高雄港』，最早是指港口入口及其沿岸哨船頭與旗后附近地區，由於港口附近快速發展帶動人口不斷的激增，在日據時代，從1908年開始到1937年，日本政府共做了三次都市計畫，在1924年間也將高雄街升格為高雄市，這也是高雄市的起源。

▲高雄市鼓山區西子灣捷運站旁的【哈瑪星】聚落，由日文HA-MA-SEN中翻譯而來，為「兵棧」之意，早年是沙灘之地，日治時期為了要建造高雄港填土而形成，此地是港市合一最典型市街，也是高雄市現代化都市的雛型。（圖／記者宋德威攝，2017.3.14）

哈瑪星聚落附近，有一處快讓人遺忘的【外國人墓園】遺址，背山面海，光復後成了住宅區，住戶多以榮民為主，當時部分墓碑尚未遷移也找不到主人，民眾入住後，房子就直接建在旁邊，形成與墳墓做鄰居的特殊景象，不過，數十年來民眾表示「平安無事」。

▲現存登山街60巷外國人墓。（圖／記者宋德威攝，2017.3.14）

高雄市舊城文化協會理事長郭吉清說，【外國人墓園】是1624 至1661年間，荷蘭人〈紅毛人〉統治台灣，當時在高雄活動的外國人去世後，研判被埋葬在現今英國領事館附近；1871 年時，來自各行各業的外國人，並共同集資興建一座新的【外國人墓園】，作為去世的外國人埋葬之處。此座墓園在1871年啟用，1877 年時因哨船頭山丘上面的墓園地主將土地出租予他人，因而原來安葬在哨船頭山丘上墳墓，被遷葬到此座新建的墓園。1895年日本統治台灣，當時的日本政府將此塊墓地，編列為英國政府永久租用地，1908 年將外國人墓園前方的天然潟湖填築為海埔新生地後，成為今日的哈瑪星地區。

▲墓碑上的英文清晰可見。（圖／記者宋德威攝，2017.3.14）

1939 年在二次大戰後，英國對日本宣戰，墓園因而暫無人管理。1945 年，國民政府來台接收台灣，當時墓園雖陷入荒廢，但多數墓碑仍在，直到1967年，台灣省政府將墓園土地地目由「墓地」變更為「建地」後，在當時都市規劃與建管失衡的情況下，民眾佔用所產生違建戶陸續破壞墓區，使得具有歷史意義的外國人墓碑，慘遭挖掘丟棄或變賣，當時也有民眾因不法買賣【外國人墓碑】而遭逮捕判重罪。

▲遺址基座清楚可見。（圖／記者宋德威攝，2017.3.14）

早期民眾對文物古蹟保存多不重視，位在高雄市鼓山區的【外國人墓園】就是受害者之一，也許文物古蹟一旦毁損，就此消失。歷史文獻也提到，清末開港，台灣的淡水.基隆.安平.高雄均有外國人活動之處,就一定有墓園存在；如今,就以台北淡水的外國墓園保存的最完整。當地的耆老說，房子旁邊就是墳墓，其中一塊墓碑跟牆壁甚至連成一片，另一塊疑為墳墓的外型也橫躺在一旁，沿著墳墓蓋房子，別人看起來怪異，但耆老說，跟墳墓長期相處早習慣，耆老說，「善有善報，家中有神明廳，不擔心的」。鼓山區登山街兩旁可發現向弄狹小的社區，人情味重，墓碑也因此被房子包圍著。附近住戶說，幾十年下來，沒有外界想像的靈異事件發生，「陰、陽」兩宅彼此都住得很安穩。

▲歷史遺址需得到適當的保存。（圖／記者宋德威攝，2017.3.14）

高雄市舊城文化協會理事長郭吉清表示，進入登山街60巷內，現場依然發現墓碑上還刻有英文字，為1869年英籍海關助理。另外還有一戶人家，家裡旁邊也有一塊墓碑，碑文較清晰，據紀載，往生者是一位在西元1880年間，在高雄港外海觸礁發生船難的愛爾蘭籍船員「william hoprins」；兩塊墓碑都夾處於家戶之間，獲得居民尊重，也未遭受破壞。兩塊墓碑應為原址原物，明顯可知高雄港在19世紀即是通商重要港口的事實。

▲早期的高雄地圖有標示外國人公墓位置。（圖／記者宋德威翻攝，2017.3.14）

郭吉清說，五十多幾年前，墓園區域仍存在著近四十座的墓碑，如今卻僅剩下兩座墓碑及一塊基座，現均被社區內建物所包圍，其餘的墓碑及墳墓底下的遺骸，已下落不明。現今的哈瑪星成為高雄重要觀光文化產業地區，然而在市政府都市發展與開發同時，應妥善保留遺址，讓民眾與外國遊客可以多認識與了解高雄【外國人墓園】的特殊歷史遺址。