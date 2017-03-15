▲台東社會處曹劍秋處長表示尊重勞基法規，並遵行現行規定，並向中央呼籲，由於台東地方性、以及產業的不同，希望在一例一休的政策面上可以針對地方進行修正，將相容性提升，落實一例一休。（圖／記者劉修銘攝，2017 .03 .14）

今（14）日南投擬拒實施一例一休修法造成各縣市間聲浪四起、議題再次發酵，而同是觀光大縣的台東，今由臺東縣政府社會處處長召開記者會提出說法，曹劍秋處長表示尊重勞基法規，遵行現行規定，但希望地方的針對政策面的相容性可以有所提昇，在地方事業體結構性不同性的狀態下，得以讓三十人以下的微型企業，能夠有一套地方制度法上的個別管理的方式，讓勞資雙方度過渡政策訂定前期的前導關卡。

自2016年12月6日《勞動基準法》相關修正案立法院三讀通過，於今（14）日南投首先針對一例一休的法案率先發難，南投縣長林明溱揚言將串連其他縣市長表明抗拒的立場，針對各縣縣結構產業的不同，各縣市均對一例一休的政策面進行表態。臺東縣政府社會處特此召開記者會說明，由曹劍秋處長表示尊重勞基法規，遵行《勞動基準法》之現行規定，但希望中央提昇並推行地方制度法的實施，讓一例一休的實行更能為相容於地方。

曹劍秋處長表示，台東同為觀光大縣，目前依據台東就業服務站資料，台東有比例甚高的觀光產業性質的服務業人口，而台東薪資結構又相當低落，僅有23500元的起薪，一例一休會讓資方的人事成本提昇，爾後又反應在消費商品價格的上升，造成消費環境的惡化。並由於地方性質的關係，微型企業的事業體在台東的數量不在少數，甚至有實質員工數僅兩人的情況，而在遵行一例一休的情況下，微型企業規模小，業績、訂單的壓力大，在面對勞基法的施行下，常是知易行難。

雖中央勞動部訂定「因應勞動基準法修正勞動監督檢查處理原則」，今年起第一季為「宣導期」，第二季為「輔導期」，第三季為「檢查期」的的配套原則，但在實行的過程上仍引起勞資雙方、社會輿論間餘波盪漾的熱議。據台東社會處表示，針對一例一休的政策面接合時期，已於年初辦理150人次大型的說明座談會逾12場次，但仍舊接到民間企業、勞方間的不斷求援訊息，由於台東地方性事業體性質上的結構差異，甚至有反應在產品價格、物價上揚的跡象，曹處長更進一步表示，在面對全國性陸客觀光的極速冷凍下，人事成本的提升、產品價格的上揚，讓觀光產業為主的縣市更顯窘境，無疑是一種雙重因素的衝擊。

曹處長特向中央呼籲，希望在一例一休的政策面的過渡期，希望中央再次的進行修正、微調，針對地方上不同勞工情況、不同的事業體結構，進行勞資雙方的協調，對政策面進行調整，聚焦於多重因素的評估，以緩解一例一休對勞動市場的衝擊，並希望廣納地方意見，將制度完善，希望勞資雙方別產生對抗，希望能共創勞資合作的局面，針對地方性結構性問題的進行修正，增加國際觀光的競爭力。