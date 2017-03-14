身障男因病住院生活陷困 善警協助申請補助NOWnews今日新聞 (2017-03-15 00:21)
高雄市一名住梓官區大舍南路的葉姓男子，因單手截肢無法就業，領有中度身障手冊，僅靠社會福利補助每月4700元生活，於今年1月間因病住院治療，生活開支僅能暫時依靠每月補助過活，且父母親年邁為本區列為中低收入戶老人補助戶，家中頓時失去經濟來源，生活已陷入困境極需社會救助。
高雄市岡山警分局梓官分駐所所長薛冠州、警員李念潔獲悉上情後，106年03月14日16時便主動與志工前往訪視慰問，並送白米2包由其母親代收。本案警方幫忙向區公所申請核准以核發4000元、另行轉介財團法人張榮發慈善基金會與高雄市劦助慈善會申請社會救助中。
薛所長表示，員警平日深入轄區各個角落，當發掘轄區內弱勢族群時，均能主動協助馬上關懷慰問，秉持人飢己飢、人溺己溺之精神，慈行義舉深受市民認同與肯定。
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