▲桃園客庄聚落主題遊學，串聯桃114線及台3線，推出多元客庄主題遊程。（圖／桃園市政府提供,2017.3.14）

推廣客庄文化，桃園市推出「桃園客庄聚落主題遊學」，市長鄭文燦14日表示，市府在活動中串聯桃114線及台3線上的17所學校，開發多元客庄主題遊程，並宣布正式起跑報名，希望不分閩客，讓大家能認識客家文化及教育。



鄭文燦表示，文化就在身邊，歷史就在腳底下，要從生活中熟悉的事物，看見客家生活背後的特質。「桃園客庄聚落主題遊學」是以在地客庄特色學校為核心，向外延伸至社區中的客家人文景點，並加入手作DIY課程，選擇114線及台3線等兩條路線。

他說，114線是客家先民開墾遷徙的重要路線之一，以崁頭厝（今為永安漁港）為港口，沿社子溪一直到楊梅、中壢，社子溪也有「米倉」、「魚米之鄉」之稱；而永安漁港也是全台唯一的客家漁港，市府推動客家主題意象改造，目前南側海祭廣場、客家故事廣場已完成，北側則預定推動海螺廣場，展現客家漁村亮點。



在台3線部分，他表示台3線早期是重要交通節點，沿線見證客家文化歷代風華的轉變，從大溪、龍潭一路延伸，呈現台三線的產業、人文及生態等客家主題特色。依據《客家基本法》規定，客家人口達三分之一以上的鄉、鎮、市、區，列為「客家文化重點發展區」。桃園市包括中壢區、楊梅區、龍潭區、平鎮區、新屋區、觀音區、大園區等7區以外，客委會2月公布的調查結果，大溪區客家人口比例達34.56%，也新增列入「客家文化重點發展區」，因此桃園共有8區。此外，八德霄裡亦為具有代表性的客家聚落，新屋的蚵間則是閩南聚落，南、北區都有客家區，而不是過去的「北閩南客」來區分，希望不分閩客，推廣客家文化。



鄭文燦強調，這次參與「桃園客庄聚落主題遊學」的17所學校，每所學校呈現的客家亮點都不同，有的是品嘗客家米食、有的是欣賞老街、惜字亭、客家漁村等，主題遊學活動自4月8日至6月底辦理第1梯次，暑假期間辦理第2梯次。