花滑世青賽 日白岩優奈備戰中央社 (2017-03-14 22:50)
2017年ISU世界青年花式滑冰錦標賽將於15日至19日在台北小巨蛋舉行，日本選手白岩優奈（圖）14日把握時間練習，備戰賽事。中央社記者張新偉攝 106年3月14日
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