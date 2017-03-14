花滑世青賽 林仁語備戰（1）中央社 (2017-03-14 22:50)
2017年ISU世界青年花式滑冰錦標賽將於15日至19日在台北小巨蛋舉行，台灣選手部分，將由女子世界排名58名的林仁語（圖），在女單賽事登場，14日把握時間練習。中央社記者張新偉攝 106年3月14日
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