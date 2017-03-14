花滑世青賽 南韓車俊煥備戰中央社 (2017-03-14 22:50)
2017年ISU世界青年花式滑冰錦標賽將於15日至19日在台北小巨蛋舉行，南韓選手車俊煥（圖）14日把握時間練習，備戰賽事。中央社記者張新偉攝 106年3月14日
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