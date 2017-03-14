SBL季後賽4強14日在板橋登場，達欣（白衣）浪費一度16分的領先，被璞園（橘衣）逼入二度延長賽，最後靠著禁區優勢和罰球穩住，最終以107比101贏球，系列賽3比0聽牌。（中華籃協提供）中央社記者李宇政傳真 106年3月14日