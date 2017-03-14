江蘇女排三叉戟狂砍53分 李靜獨得32分無力救主北京新浪網 (2017-03-14 22:35)
日期:3月14日消息，2016-2017賽季全國女排聯賽總決賽第三回合結束，江蘇隊主場3-2險勝浙江，大比分2-1領先。江蘇隊四人得分上雙，三叉戟共奪得53分。李靜斬獲32分榮膺得分王，不過仍未能幫助本隊取得勝利。
本場比賽，江蘇隊雖然在進攻方面55-59落後，不過在攔網環節15-8佔有。發球方面，江蘇隊6-8落後，失誤送分環節江蘇隊25-27比對手少2個。
個人得分方面，江蘇隊4人得分上雙，龔翔宇斬獲20分全隊最高，張常寧砍下19分，惠若琪拿到14分，姜倩雯貢獻11分，王辰玥得到8分，刁琳宇和唐寧雅分別入帳2分。浙江隊方面，李靜獨得32分榮膺得分王，楊舟和汪慧敏分別得到10分，王顯芬和邱亞楠分別收穫7分，王娜奪得6分，朱悅洲拿下2分，蔣虞曉替補發球貢獻1分。
（空山鳥語）
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