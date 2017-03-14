恆大3線作戰像自己踩了急剎車 休息前還受窩囊氣北京新浪網 (2017-03-14 22:39)
恆大離場
最後時刻丟球，在主場被川崎前鋒逼平，進來本就不順的廣州恆大在間歇期前又受了這麼一回窩囊氣。接下來，恆大的路要怎麼走，需要俱樂部和斯科拉里好好考慮。
在賽季初期大勝香港東方和奪下超級杯冠軍之後，廣州恆大彷彿來了一個急剎車。在亞冠第二輪比賽當中，他們2-2艱難戰平水原三星，成為了中超前兩輪唯一沒有兩連勝的中國球隊。進入中超聯賽，首輪憑藉保利尼奧的絕殺才2-1戰勝實力明顯不如自己的北京國安。第二輪恆大更是在客場讓從來沒有贏過自己的山東魯能拿下了比賽。
在這樣的情況之下，恆大上下飽受輿論壓力。主帥斯科拉里「一天陣容打天下」模式受到了球迷的嚴重不滿。在賽后的調查當中，接近的半數的球迷都認為恆大之所以沒拿下魯能，就是因為斯科拉里不輪換。本場對陣川崎，斯帥不知是不是聽進了建議，在首發陣容上做了一些調整，鄒正、梅方、於漢超首發，郜林和王上源坐在了替補席。
恆大的開局還是比較不錯，26分鐘憑藉阿蘭的進球，球隊1-0領先對手。不過之後恆大沒能把握住更多的機會，在如潮的進攻中沒能擴大領先優勢。下半場比賽恆大更是發揮失常，讓對手打得毫無反擊之力。結果就在傷停補時階段，於漢超手球犯規，送給對方一粒點球，恆大主場再次收穫平局。
從亞冠第一輪比賽到現在，恆大的確是連續作戰非常疲憊，本想在這場比賽之後球隊可以在間歇期好好調整一下，結果又在最後關頭受了川崎的窩囊氣。看來，在這個休賽期中，斯科拉里的日子不好過。
（AMY）
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