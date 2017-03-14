日期:3月14日消息，上周日，羅里-麥克羅伊近一年來第一次到奧古斯塔，為下個月的大師賽提前下場練習，並努力爭取實現職業生涯全滿貫。

麥克羅伊與奧古斯塔會員，佛羅里達州塞米諾爾俱樂部（Seminole Club）的總裁吉米-鄧恩（Jimmy Dunne）一起打球。他們的出發時間因雨而推遲了一會兒，雨後的天氣很冷。

這位四度大滿貫賽冠軍將第3次嘗試通過穿上綠夾克來完成職業生涯全滿貫。如果他成功的話，他將加入其他五位完成職業生涯全滿貫的球員行列。

麥克羅伊在2015年的大師賽上取得第4名，一年前的成績是並列第10。

在周日的練習因雨耽擱時，麥克羅伊搶先目睹了大師賽期間可以俯瞰奧古斯塔練習場的新媒體中心，這座媒體中心有兩層，耗資數百萬美元。

2017年美國大師賽將於4月6日開始在奧古斯塔拉開序幕。

（Colleen）