日期:3月14日18：00，2017賽季亞冠聯賽小組賽東亞區第3輪展開角逐。在E組的比賽中，鹿島鹿角主場3-0戰勝布里斯班獅吼。蔚山現代主場0-0戰平蒙通聯。在G組的比賽中，廣州恆大主場1-1戰平川崎前鋒，香港東方主場0-1負於水原三星。本輪過後，鹿島鹿角積6分升至亞冠聯賽E組第1位。廣州恆大則與水原三星同積5分，暫時排名亞冠聯賽G組第1位。

本土球員發威 鹿島鹿角主場3-0勝布里斯班獅吼

3月14日18：00，排名亞冠E組第3的鹿島鹿角主場迎戰同組積分墊底的布里斯班獅吼。開場不到1分鐘，昌子源右腳遠射，皮球被對方球員擋出。第20分鐘，金崎夢生在對方大禁區左側左腳射門，皮球偏出了左側門柱。第42分鐘，鹿島鹿角的進攻收到回報，伊東幸敏邊路傳中，鈴木優磨在對方大禁區中央右腳射門，皮球飛入對方球門右下角，把場上比分改寫為1-0。半場戰罷，鹿島鹿角暫時主場1-0領先布里斯班獅吼。

下半場易邊再戰。第72分鐘，鹿島鹿角開出角球，昌子源在大禁區中央頭槌攻門，皮球稍稍高出橫樑。第76分鐘，鹿島鹿角再次取得進球，右側開出的角球造成禁區內一片混亂，布羅伊奇自擺烏龍，鹿島鹿角取得2-0的領先優勢。第79分鐘，金崎夢生把球從左側轉移到右側，遠藤康在對方禁區右側擺脫防守球員后左腳射門，皮球飛入對方球門左下角，鹿島鹿角的領先優勢擴大為3球。第84分鐘，小笠原滿男邊路傳中，鈴木優磨在對方禁區中央頭槌攻門，皮球偏出了左側門柱。全場比賽傷停補時階段，金崎夢生送出傳球，中村充孝在對方大禁區右側左腳射門，皮球被對方門將撲出。最終， 鹿島鹿角主場3-0擊敗布里斯班獅吼。

破門乏術 蔚山現代主場0-0平蒙通聯

3月14日18：30分，排名亞冠E組第2的蔚山現代主場迎戰排名第1的蒙通聯。第26分鐘，奧爾西奇在對方大禁區左側右腳射門，未能攻破對方門將的十指關。第27分鐘，金賢成把球交給朴鎔宇，後者起腳遠射，皮球偏離了目標。第30分鐘，長春亞泰舊將奧爾西奇在對方大禁區外右腳射門，皮球被對方門將撲出。第36分鐘，朴鎔宇送出傳球，金賢成在對方大禁區外左腳射門，皮球偏出了右側門柱。半場戰罷，雙方均無建樹。蔚山現代暫時主場0-0戰平蒙通聯。

下半場易邊再戰。第46分鐘，奧爾西奇在對方大禁區外右腳射門，皮球高出橫樑。兩分鐘之後，奧爾西奇右腳遠射，皮球再次偏離目標。第59分鐘，奧爾西奇送出傳球，丁東浩在對方禁區外右腳射門，皮球被對方防守球員擋出。全場比賽補時階段，彼得拉托斯送出傳球，奧爾西奇在對方禁區中央頭槌攻門，皮球偏出了左側門柱。最終，雙方都沒有攻破對方的球門，蔚山現代主場0-0戰平蒙通聯。

喬納森破門 香港東方主場0-1負水原三星

3月14日20：00，排名亞冠G組倒數第1的香港東方主場迎戰同組排名第2的水原三星。第29分鐘，桑托斯-儒尼奧爾在對方大禁區右側射門，皮球高出橫樑。第32分鐘，索斯科右腳遠射，皮球被對方門將撲出。第34分鐘，桑托斯-儒尼奧爾在對方大禁區中央右腳射門，皮球被對方門將撲出。第38分鐘，水原三星邊路傳中，徐訂晉在對方大禁區中央頭槌攻門，皮球稍稍偏出左側門柱。半場戰罷，雙方都沒有進球。香港東方暫時主場0-0戰平水原三星。

下半場易邊再戰。第47分鐘，水原三星開出角球，索斯科傳中，金民友在對方大禁區中央頭槌攻門，皮球偏出了右側門柱。第57分鐘，水原三星做出換人調整，廉基勛替下徐訂晉。第66分鐘，喬納森在對方大禁區中央頭槌攻門，皮球稍稍偏出右側門柱。第75分鐘，趙源熙送出傳球，廉基勛在對方大禁區右側左腳射門，皮球高出橫樑。第77分鐘，水原三星開出角球，廉基勛通過邊路傳中球送出助攻，喬納森在對方大禁區中央頭槌攻門，皮球飛入對方球門右下角。最終，香港東方主場0-1負於水原三星。

（李哲）