當期紅球號碼大小比為4：2，三區比為1：2：3，奇偶比 為4：2。紅球開出1枚重號30，該號碼已經連開4期；一組奇連號21 23 25；無隔碼。藍球開出遺漏8期的偶數10。

本期雙色球頭獎開出4注，單注獎金917萬多元，分落4地。二等獎開出53注，單注金額39.3萬多元。其中山東獨攬9注為最多。當期全國銷量為3.43億元，計獎結束后，雙色球獎池餘額為10.03億元。

雙色球第2017029期各省銷售及中獎情況省份銷售額（元）中獎注數（注）一等獎二等獎三等獎四等獎五等獎六等獎一等獎複式投注六等獎複式投注北京12，231，610003117953702841834700天津4，316，55401308141407314616100河北12，449，888044424444336142321500山西5，738，312001710341781819525400內蒙古6，171，83600910281985120714900遼寧12，361，562014121693932742920500吉林4，670，17803238511463916088700黑龍江7，766，674114815862615126471700上海13，464，174101621124172643155700江蘇19，552，422026536006832569150700浙江25，898，904139341068640787584500安徽11，514，118033820263596239721500福建11，104，986004223163915940890500江西8，163，600033614712767429302100山東20，427，868196432146250669184000河南14，917，566018629675050149264100湖北13，450，346013418314093944711100湖南12，587，576022322234066444762600廣東30，373，8740298496997017106579800深圳8，465，354033012672754128961800廣西16，018，358024525335202856107700海南2，346，91001742473757295100重慶9，383，880042114192816930366600四川16，117，810035627775037350732800貴州6，662，152011610252020422356600雲南11，778，342015619863769743659000西藏625，5500029420911981900陝西9，583，246011015073064531979500甘肅5，187，70800138051633318123500青海1，643，73400520752045611600寧夏2，300，914001134676018009100新疆5，729，0440189831808918545200

當晚其他玩法開獎號碼為：

排列三第17064期最新開獎號碼：8，4，8（查看詳情）

排列五第17064期最新開獎號碼：8，4，8，8，5（查看詳情）