中華職棒熱身賽今天在澄清湖棒球場進行首戰，由中信兄弟出戰統一獅隊，結果統一獅隊由鄭鎧文單場3安，包括一發2分砲在內帶領下貢獻4打點，終場猛獅軍團就以7:3贏球，代總教練黃甘霖也拿到執教來首勝。

獅隊此役推出林其緯先發，雖然他首局就被曾陶鎔陽春彈伺候，但他隨即穩定下來，主投5局，被打3支安打失1分，3三振、1保送拿下勝投。

獅隊打線在3局上反攻，楊家維埋伏第九棒敲出追平安打，4局上鄭鎧文也敲出中外野安打送回唐肇廷與朱元勤超前比分，5局上郭峻偉敲出左外野二壘安打，讓獅隊領先擴大。

鄭鎧文狀況絕佳，6局上朱元勤中外野安打上壘後，他再補上一發左外野2分砲決定戰局，7局上又敲出適時安打建功，終場獅隊就以4分之差輕鬆獲得熱身賽首勝。

中信兄弟先發投手鄭凱文5局失4分，被敲出6安打，1保送、3次三振吞敗。

此外，獅隊後援投手「大餅」林岳平，中繼1.1局無失分，還飆出1次三振，讓人懷念起他過去擔任獅隊守護神身手，也是比賽另一亮點。