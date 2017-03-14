SBL季後賽14日上演超激烈惡鬥，達欣和璞園一役正規賽打完還無法分出勝負，兩隊一路鏖戰到二度延長賽，才由達欣以107比101辛苦收下勝利，在7戰4勝制的系列賽中取得3比0的絕對聽牌優勢。

已經取得2比0優勢的達欣在首節就展現強勢企圖心，尤其「阿飛」施顏宗可說是狀況絕佳，不僅三分外線連續開火，防守上也有火鍋貢獻，攻守俱佳率領達欣打出一波16比0攻勢，加上布拉（Sim Bhullar）、蘇翊傑也屢屢搶攻，達欣在首節打完便取得33比16領先。

次節璞園逐漸找到進攻節奏，簡浩帶頭搶攻，第二節末段靠著戴維斯（Quincy Davis）連續進球一度將分差追近至個位數，但林冠綸倒數4秒三分球空心入網，助達欣上半場打完保持53比41領先。雙方進入下半場後仍互有來往，璞園靠著戴維斯連連搶攻，達欣則是由蘇翊傑巧妙的突破取分回應。比賽進入決勝節璞園開始奮起直追，李啟瑋、簡浩接連三分破網，打出一波17比2的攻勢一口氣超前比分。

一路領先的達欣怎會輕易讓步？倒數18秒布拉成功製造戴維斯犯滿下場，2罰中1讓達欣取得2分領先，沒想到璞園靠著彭俊諺快攻立刻追平，倒數9秒周儀翔嘗試最後一擊被璞園抄截，李啟瑋快攻卻未能將球放進，82比82，本季季後賽首度延長加賽。

進入延長賽達新倒數48秒還取得6分領先，璞園先靠著簡浩追回2分，接著陳堅恩三分線外成功製造犯規，3罰穩穩命中，倒數3.9秒林冠綸2罰中1，給了璞園起死回生的希望，陳堅恩罰球線孤注一擲，在身體完全失去平衡的狀況下將球投進，兩隊進入二度延長賽。

再次延長賽達欣終於把握禁區優勢，屢屢將球高吊至禁區讓布拉得逞將比數拉開，即便陳子威倒數27投進三分球再度讓璞園燃起希望，但倒數25秒李啟瑋快攻上籃未果、裁判也未響哨，讓璞園總教練麥班達相當氣憤，大動作抗議遭判技術犯規，也讓璞園反攻到此為止，達欣收下辛苦的勝利。

達欣以布拉攻下29分20籃板最為出色，上場超過45分鐘的他賽後直接累癱在休息室，無法出席賽後記者會，蘇翊傑攻下球隊次高21分，並傳出8次助攻，不過他賽後相當自責，認為自己在比賽末段並未掌控好球隊節奏，否則早就該在正規賽時贏球。

「這場比賽贏的很辛苦，但在這時候就遇到這種狀況也是好事。」蘇翊傑表示：「現在就先遇到這種狀況，對日後的比賽會更加順利，這幾場比賽全隊得分都很平均，現在又取得絕對優勢，相信對手的信心會有所動搖，我們則有更大的信心贏下系列賽。」

達欣總教練邱大宗則認為雙方的抗壓性都不足，球隊在首節就取得大幅領先的狀況下應該就此贏下比賽，但球員卻捨棄了具有優勢的系統戰，過多的單打獨鬥造成過多失誤是讓比數被追上的關鍵，此役會是很好的經驗學習。

至於球隊目前以3比0取得絕對聽牌優勢，邱大宗表示：「不會想著我們幾比幾領先，全力準備下一場比賽。」