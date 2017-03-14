3月14日，2017賽季亞冠聯賽展開第三輪的爭奪，廣州恆大主場對陣川崎前鋒。比賽最後時刻，於漢超手球犯規送給對方一粒點球，恆大遺憾的沒能在主場收穫勝利。

比賽進行到傷停補時階段，於漢超在禁區內手球犯規，裁判判給了川崎隊一粒點球。對於這個結果，恆大球員也有些發懵，郜林和馮瀟霆找到主裁解釋。之後，主裁來到邊線處，與邊裁溝通了一下，最終主裁沒有改變判罰，川崎獲得一粒點球。最終小林悠主罰球進，川崎在最後時刻將比分扳為1-1。