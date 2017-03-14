3月14日，2017賽季亞冠聯賽展開第三輪的爭奪，廣州恆大在率先進球的情況下主場1-1被川崎前鋒逼平。央視體育對比賽進行了直播。評論員賀煒和嘉賓宮磊在天河體育場現場對比賽進行了點評，前國腳徐陽也在演播室對比賽進行了解讀。對於恆大的進球，賀煒和宮磊直言是教科書般的反擊案例，可以用來當做課程培訓；最終遺憾被扳平，賀煒直言是恆大浪費了太多機會，徐陽認為斯科拉里的戰術變化應更靈活和機動。

談恆大開場后表現——

賀煒：廣州恆大開場后的氣勢非常好，川崎前鋒想要有序的通過中場很難。

宮磊：非常的自信！

談保利尼奧——

賀煒：保利尼奧在恆大攻防兩端是不可或缺的球員，體能充沛，能攻善守，他這幾個賽季在恆大的競技水平，他的穩定性也使得恆大更加攻守平衡。

賀煒：沒錯，他也是主帥斯科拉里最為倚重的核心。

宮磊：保利尼奧是巴西國家隊現役國腳，在廣州恆大保持了良好的狀態，還是巴西國家隊的首發11人的主力。

談恆大反擊阿蘭打破僵局——

賀煒：什麼叫反擊的速度？這就叫做反擊的速度，黃博文在後場平抽的長傳球，是這次反擊的關鍵，在這次反擊中廣州恆大一共有三名球員拿球，除了阿蘭最後調整，其他兩名球員都是一腳觸球，這個是可以放在全世界都可以拿出做出案例的經典的快速反擊。

宮磊：教科書般的快速反擊，三次以內傳球完全射門得分，黃博文打到空間力量和點讓高拉特正好拿球，再傳遞給阿蘭一氣呵成。這個反擊可以當做課程培訓，作為經典反擊的案例。

談於漢超射門被擋出——

賀煒：趕上於漢超右腳了，所以射門的時候有些猶豫，不過他的速度特別的突出。

談恆大屢次浪費得分機會——

賀煒：恆大還是應該盡量把機會轉會為進球，如果只是形式上的優勢，不能轉化為比分上的進步，總歸是不保險的。

總結半場比賽——

徐陽：前30分鐘，恆大佔據了非常明顯的優勢，無論是對抗的硬度還是進攻的速度，恆大發揮很出色，中前場的逼搶更對手壓力非常大，但后15分鐘，恆大可能對對手的盯防不是那麼得力，對手的控制和小配合慢慢打了出來。

談恆大下半場局面——

賀煒：下半場感覺恆大對中場控制不力，所以造成對方反覆連續的進攻，這種連續的進攻對於中後衛來說是最難的。

談川崎前鋒擊中立柱——

賀煒：這腳射門是對方之前十幾分鐘優勢的積累，廣州恆大運氣太好了，射門打在了立柱的內側。

談恆大球員體能消耗大——

賀煒：中超聯賽的開始賽程的確很密集，而且恆大的前幾輪對手都很強，所以恆大首發的球員他們的疲勞程度隨著比賽時間推移也能慢慢看出來。下半場恆大的場面失控也跟疲勞累積有關係。

談於漢超手球送點——

賀煒：主裁判猶豫了一下給了點球，這個球打手的態勢還是挺明顯的。確實是手球，尤其是左手這下比較明顯。

宮磊：於漢超沒看清球的落點，球砸在了他的手上。主裁判比較猶豫，邊裁提醒了他一下，兩個人後來達成了一致。

談恆大遺憾戰平——

賀煒：斯科拉里是位非常有經驗的教練，在上半場恆大屢次錯過機會的情況下，隊員們可能表現出來的是惋惜，而他表現出來的是憤怒，因為他知道這樣的機會如果不把握住的話，自己的球隊之後很可能出麻煩，因為這樣的情況他見過太多。

談恆大下半場被動原因——

徐陽：一方面是球員的體能，另一方面是恆大的戰術打法，無論是在中超還是亞冠，對手已經摸透了，在變化方面斯科拉里還需要更加靈活跟機動些。

（旺旺）