3月14日，亞冠小組賽恆大主場1-1被川崎逼平。上半場恆大隊掌控了比賽，但下場場體能出現問題的恆大隊陷入被動，最終被川崎點球絕殺扳平，痛失兩分。這不由得讓大家再次提起輪換的問題。本場雖然輪換4人，但連續征戰導致的體能問題依舊困擾這恆大，不知道此前接受採訪時對輪換表示心裡有數。

本場迎戰川崎，斯科拉里較之對陣魯能做出了4個首發位置的調整。首先是防守端，正統的中後衛梅方獲得了首發，搭檔隊長馮瀟霆組成雙中衛，客串了多場中後衛的張琳芃也得以回到熟悉的右後衛位置。另一邊左後衛的位置則用鄒正替換了U23球員陳澤鵬。另外兩個調整在中前場，其一是讓聯賽停賽的鄭智回到首發，另一個用邊路的快馬於漢超替換郜林。

斯科拉里的球隊憑藉著這套陣容在上半場牢牢佔據著優勢，兩個邊路的攻勢十分兇猛。左路鄒正-於漢超的組合攻守都能讓人放心，右路黃博文協助組織，張琳芃頻頻插上製造進攻威脅。

但到了下半場，短時間連續惡戰的恆大隊陷入被動，體能出現了問題只能疲於應對。就如央視解說所描述的一樣，連體能出色的保利尼奧甚至都出現了跑不動的問題。雖然斯科拉里也做出人員調整，但整體的疲勞不是換上一兩個人就能補全的，最終也只能是吃到苦澀的平局。

對於輪換這個問題，斯科拉里有自己的想法「如果進行輪換，贏了，那沒問題，如果輸了，那大家就會說輪換導致實力下降了。作為主教練，我首先要保證球隊每場都要有強大的戰鬥力。」每場都具有強打的戰鬥力不假，但隨著比賽的進行，損耗所導致的戰鬥力下降也是不爭的事實。

其實作為人員儲備豐富的恆大隊，完全有強將可供斯科拉里選擇更大的輪換。這一陣17天5場硬仗熬過去了，接下來隨著賽程的深入，以及國家隊層面12強賽的展開，擁有眾多國腳的恆大勢必要遇到更多的人員挑戰。作為主帥斯科拉里來說，理應避免固守一套陣容，要以合理的輪換進行應對。（本心）