（中央社記者林宏翰台北14日綜合報導）在東京巨蛋舉行的世界棒球經典賽八強複賽，地主日本隊今晚靠著1棒打者山田哲人單場雙響砲，以8比5擊敗古巴隊，複賽2連勝，晉級4強機會濃厚。



東京巨蛋的第二輪複賽有日本、荷蘭、以色列、古巴等4隊打循環賽，日本首戰8比6贏荷蘭之後，今天再贏古巴，在4隊中率先取得2勝，有很大的機會晉級在美國洛杉磯道奇球場舉行的4強賽。



日本隊1棒山田哲人首局首打席就開轟；第3局二壘安打點燃攻勢，在1比2落後的局面跑回追平分；第8局則是在6比5領先1分的情況下，敲出2分砲，奠定勝基。



這場比賽雙方互有攻勢，古巴隊2局也有賈拉希爾（Yurisbel Gracial）敲出全壘打，第4局串連安打攻下2分，第6局又是賈拉希爾二壘安打建功得到1分，前7局打完雙方5比5平手。



平手直到8局下日本在1人出局後，松田宣浩趁對方失誤上壘，秋山翔吾安打推進，內川聖一高飛犧牲打日本先搶下6比5超前分，隨後山田哲人敲出本場第2支全壘打，帶有2分打點，拉大比數，終場日本就以8比5擊敗古巴。



東京分組複賽，日本率先搶下2勝，荷蘭、以色列各1勝1敗，古巴2敗。15日有2場比賽，分別是荷蘭對古巴、日本對以色列。1060314