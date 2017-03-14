荷蘭12:2提前結束比賽 送以色列首敗公視 (2017-03-14 00:00)
世界棒球經典賽，原本一路連勝的以色列，昨天在八強賽面對荷蘭，結果投手大崩盤，換了八名投手前4局就被攻下十分，加上荷蘭打線發揮，全場擊出15支安打，導致以色列才打完8局，就提前繳械，以2比12大幅差距，輸掉了比賽。
世界棒球經典賽八強賽，荷蘭隊先發投手吉爾，六局只失一分，穩定表現讓以色列連勝破功。
以色列投手群連番上陣，卻阻擋不了荷蘭隊的狂轟猛打，前三任投手投完前4局就已經被攻下十分。
荷蘭隊打線大發威，全場一共擊出15支安打。先前在分組賽以2比4不敵以色列，這次將面子全部討了回來，打完8局就以2比12提前結束比賽。
異軍突起的以色列，在這場比賽踢到鐵板，吞下本屆經典賽的第一敗，中斷四連勝之路，2隊目前複賽戰績同樣都是1勝1敗。
記者 綜合報導
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