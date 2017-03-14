中網軍駭攻政府機關網路 美專家提建議公視 (2017-03-14 00:00)
中國的網軍對台灣政府機關的網路攻擊不斷，雖然政府強調，都有被阻擋，不過，長期研究駭客攻擊的前美國建議，全民國防的概念下，台灣的公私部門，確實要好到資安防護，不要讓網軍滲透，機密全失。
政府近期推動國家保防工作法的立法，引發爭議，不過，像是來自網路駭客的攻擊，卻是無所不在。美國先前大選，還曾發生俄國駭客駭入美國公私部門系統，影響美國選情，長期研究駭客攻擊的前美軍高階將領就建議，全民國防的概念下，私人企業被攻擊，就等同國力受損，台灣的公私部門，確實要做好資安防護，不要讓網軍滲透，機密全失。
==前美國海軍副作戰部長Patrick Walsh==
私人企業對於資安的防護
比公部門嚴謹
所以公私部門間的聯結很重要
因為這個挑戰
比任何人想像還要大
近來，因為南韓同意美國部署薩德飛彈系統，樂天企業的網站，遭到中國大陸駭客的攻擊，而在農曆年後，台灣也發生證券商大舉遭到駭客勒索、竊取資料的攻擊事件，資安專家建議，政府或企業適度公布被攻擊的訊息，也可做為其他企業加強資安防護的參考。
==資安專家 徐海國==
殭屍網絡 他們將你的
整個公司的電腦系統 那個停下來
但是其實你停下來
當然對證券公司影響很大
但是如果另外他們在後面
還慢慢將你的客戶的資料
你的 做的事情偷送出去
偷走 這影響更大呀
長期以來，中國大陸的網軍對台灣政府機關的網路攻擊不斷，Patrick Walsh建議，政府可以參考美國防範國際駭客攻擊的經驗，以防再來的大選活動中，遭到駭客攻擊，甚至影響選情，就得不償失了。
記者 陳佳鑫 林志堅 台北報導
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