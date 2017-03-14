















中國的網軍對台灣政府機關的網路攻擊不斷，雖然政府強調，都有被阻擋，不過，長期研究駭客攻擊的前美國建議，全民國防的概念下，台灣的公私部門，確實要好到資安防護，不要讓網軍滲透，機密全失。政府近期推動國家保防工作法的立法，引發爭議，不過，像是來自網路駭客的攻擊，卻是無所不在。美國先前大選，還曾發生俄國駭客駭入美國公私部門系統，影響美國選情，長期研究駭客攻擊的前美軍高階將領就建議，全民國防的概念下，私人企業被攻擊，就等同國力受損，台灣的公私部門，確實要做好資安防護，不要讓網軍滲透，機密全失。==前美國海軍副作戰部長Patrick Walsh==私人企業對於資安的防護比公部門嚴謹所以公私部門間的聯結很重要因為這個挑戰比任何人想像還要大近來，因為南韓同意美國部署薩德飛彈系統，樂天企業的網站，遭到中國大陸駭客的攻擊，而在農曆年後，台灣也發生證券商大舉遭到駭客勒索、竊取資料的攻擊事件，資安專家建議，政府或企業適度公布被攻擊的訊息，也可做為其他企業加強資安防護的參考。==資安專家 徐海國==殭屍網絡 他們將你的整個公司的電腦系統 那個停下來但是其實你停下來當然對證券公司影響很大但是如果另外他們在後面還慢慢將你的客戶的資料你的 做的事情偷送出去偷走 這影響更大呀長期以來，中國大陸的網軍對台灣政府機關的網路攻擊不斷，Patrick Walsh建議，政府可以參考美國防範國際駭客攻擊的經驗，以防再來的大選活動中，遭到駭客攻擊，甚至影響選情，就得不償失了。記者 陳佳鑫 林志堅 台北報導