全英羽球賽奪冠 球后戴資穎凱旋歸國公視 (2017-03-14 00:00)
世界羽球球后，台灣羽球選手戴資穎在全英羽球公開賽奪冠後，今天回國受到親友及球迷熱烈歡迎，她表示自己贏球的關鍵，就是盡量把每場比賽做到最好。
世界羽球球后、台灣羽球一姐戴資穎，拿下有「小世界盃」稱號的全英羽球公開賽冠軍後，上午搭乘長榮航空BR-88班機返抵國門，開心秀出金牌，也有不少民眾要求合影。
==台灣羽球選手 戴資穎==
就是希望可以把每場都做到最好
然後我覺得
結果不是這麼重要
我覺得就是過程盡力做到最好
戴資穎在冠軍戰中，對上世界排名第七的泰國選手，最後以直落二摘下后冠，成為第一位拿下全英冠軍的台灣選手，而她受訪時表示，雖然過程中一度落後，但是她告訴自己不能放棄。
==台灣羽球選手 戴資穎==
因為我第二局其實有點落後
然後我就是一直告訴我自己
不能放棄 對
因為我也很想要
為自己贏得這個比賽
有百年歷史的全英羽球公開賽，過去亞洲只有中國、日本、南韓、印尼4國拿過女單冠軍，戴資穎封后也讓台灣成史上第5個拿下全英女單冠軍的亞洲國家。而 戴資穎接下來要全力拼搏馬來西亞公開賽，她說現在只想躺在床上好好睡一覺。
記者詹淑雲 桃園報導
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