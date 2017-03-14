















世界羽球球后，台灣羽球選手戴資穎在全英羽球公開賽奪冠後，今天回國受到親友及球迷熱烈歡迎，她表示自己贏球的關鍵，就是盡量把每場比賽做到最好。世界羽球球后、台灣羽球一姐戴資穎，拿下有「小世界盃」稱號的全英羽球公開賽冠軍後，上午搭乘長榮航空BR-88班機返抵國門，開心秀出金牌，也有不少民眾要求合影。==台灣羽球選手 戴資穎==就是希望可以把每場都做到最好然後我覺得結果不是這麼重要我覺得就是過程盡力做到最好戴資穎在冠軍戰中，對上世界排名第七的泰國選手，最後以直落二摘下后冠，成為第一位拿下全英冠軍的台灣選手，而她受訪時表示，雖然過程中一度落後，但是她告訴自己不能放棄。==台灣羽球選手 戴資穎==因為我第二局其實有點落後然後我就是一直告訴我自己不能放棄 對因為我也很想要為自己贏得這個比賽有百年歷史的全英羽球公開賽，過去亞洲只有中國、日本、南韓、印尼4國拿過女單冠軍，戴資穎封后也讓台灣成史上第5個拿下全英女單冠軍的亞洲國家。而 戴資穎接下來要全力拼搏馬來西亞公開賽，她說現在只想躺在床上好好睡一覺。記者詹淑雲 桃園報導