下載App按"同意" 私密個資恐被存取公視 (2017-03-14 00:00)
很多手機App，其實背後暗藏玄機。在你下載App按同意鍵，有可能等於同意對方存取你的個人資料，包括照片、簡訊等。
每個人手機裡都有各式的App，別以為免費的很好用，免費的背後可能藏有不被注意的陷阱。當我們下載App時，會先出現一連串需要同意的條款，很多人沒仔細看就會按下同意，小心，也許你已經同意把你的照片、簡訊、GPS位置被背後的伺服器存取，而且就算你把App刪掉，被存走的資料也不會被刪掉。
==資訊科技專家 拉斯西伯==
一旦數據被送上網路
就再也無法回收
即使我們從谷歌或臉書中刪除
這些數據很可能
已經傳送給其他許多合作夥伴
為了證明App可以在不知情的情況下擷取個人資料，丹麥紀錄片導演找來5名資訊科系的大學生開發一款具有手電筒功能的免費App，在路上推銷、找人下載，大多數的人都欣然同意，幾個禮拜後，再回過頭去詢問下載的使用者使用情況，並讓他們知道，他們手機裡的照片、簡訊等都出現在別人的電腦裡，有人錯愕、有人生氣、也有人覺得不可思議。
==接受App下載民眾==
認真想想 我非常生氣
我竟然這麼輕易就接受了
當下的感覺是 為什麼這一切
會在陌生人的電腦裡
它不該在那裡
不該有人可以存取我的東西
我的私人簡訊或電話 都不行
一個簡單的App就可以從一般人手機裡輕易擷取私密資訊，紀錄片最後也提出警告，政治人物是否知道，或許美國、中國和俄國的公司正透過App從政治人物的手機擷取資訊，萬一資訊屬於國家機密，問題可能會更嚴重。
綜合報導
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