日期:3月14日消息，2016-2017賽季全國女排聯賽決賽展開第三回合爭奪，江蘇女排坐鎮主場3-2險勝浙江隊。央視評論員黃子忠和解說嘉賓李穎對本場比賽進行了精彩點評。

首局一上來，江蘇女排進入狀態較快，不久便將比分拉開。隨後，浙江隊在10-18落後時，邱亞楠換下朱悅洲。李穎表示：「首場比賽，浙江隊能逆轉江蘇，邱亞楠起了不少作用，打下幾個關鍵球。」隨後，汪慧敏進攻連續得手，浙江將比分追至14-19時，李穎點評：「汪慧敏的進攻也是很重要的，雖然浙江隊的重點進攻人是李靜，但是如果汪慧敏能有好的發揮，將起到很好的輔助作用。」不過，最終還是江蘇隊技高一籌，以25-18先下一城。

第二局，江蘇女排6-9落後，蔡斌請求第一次暫停。李穎點評：「江蘇隊是一支不太會打逆風球的隊伍，此前落敗也是這樣。目前，正是江蘇隊難受的時候，就看她們怎麼來扭轉。一支沒有得到過冠軍的隊伍在衝冠時一定會遇到這樣的問題，就看怎麼克服。」李靜發球下網，江蘇將比分追至11-14，李穎點評：「浙江隊在上升的時候總是出現失誤，這就給了江蘇女排喘息的機會。」浙江隊21-15領先時，黃子忠表示：「這就是江蘇隊的問題，在逆風球的時候打得很簡單，攔防很亂，這一局大勢已去。」隨後的比賽沒有太多懸念，浙江隊以25-17還以顏色，雙方大比分站成1平。

第三局伊始，黃子忠表示：「首場比賽浙江隊在落後的時候仍然可以一分分打、一分分追，最終逆轉贏得比賽，十分善於打逆風球。」江蘇隊7-5領先，李穎點評：「江蘇隊打來打去，還是要依靠張常寧的進攻。」江蘇隊將比分拉開至14-7時，黃子忠感嘆：「如今龔翔宇在右翼慢慢打開，這對江蘇隊來說是個利好。」江蘇隊17-10領先，李穎表示：「江蘇女排開局一領先，後面打得越來越好，點點開花。」黃子忠則補充道：「江蘇隊這和第一局如出一轍，作為雙方的主教練，一定要心臟好，都有點神經刀。」

話音剛落，浙江隊在王娜的連續漲分，在11-18落後時連得11分，22-18反超比分。浙江隊23-18領先時，黃子忠表示：「這一局，江蘇隊的表現就像坐過山車。江蘇隊領先2-3分都很忐忑，浙江隊落後6-7分，都不叫事兒。」楊舟快球得手，浙江隊24-11拿到局點，隨後李靜發球直接得分，黃子忠感嘆：「這局比賽王娜堪稱浙江隊最大功臣，一個輪次連發十幾個球都沒有失誤，而且性能不錯。」

黃子忠總結本局比賽：「這一局江蘇隊的表現令人匪夷所思，領先6-7分都能被逆轉，雖然有實力，但確實缺乏穩定性。打好了，氣勢如虹，一旦遇到阻力，缺乏韌勁，很脆。」

第四局，惠若琪攔網得分，江蘇隊10-8領先，黃子忠感嘆：「本場比賽到目前為止，惠若琪最大的亮點就是攔網。」隨後兩隊緊咬比分，江蘇隊17-14領先時，黃子忠表示：「不愧是最後的冠亞軍決戰，兩隊都表現出很高水平。」隨後，浙江隊在16-21落後時連續追分，不過江蘇隊在22-21領先時，連續抓住機會，以25-21拿下第四局，雙方戰成2平。

決勝局伊始，黃子忠表示：「不知道今天這個五局，誰能笑到最後？」江蘇隊開局4-1領先，隨後李靜進攻穩定，浙江隊將比分追至3-5時，黃子忠表示：「李靜真是浙江隊的定海神針啊！」隨後雙方比分焦灼，汪慧敏進攻被攔，江蘇隊8-6領先交換場地。李靜進攻先後出現失誤，江蘇隊12-9領先，李穎點評：「李靜進攻一但受阻，浙江隊就會失去主心骨，比較困難了。」最終，李靜進攻出現猶豫，江蘇隊把握住機會，以15-10拿下比賽，大比分3-2險勝對手。

（新體）