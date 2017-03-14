深圳中鋒已離隊備戰全運 孟鐸拉傷出戰存疑北京新浪網 (2017-03-14 22:10)
沈梓捷已經離隊，將缺席半決賽剩餘比賽
日期:3月14日，明天半決賽第三場比賽就將開打。深圳隊今天下午也在主場大運中心進行了訓練。不過隊員沈梓捷已經離隊前往廣州備戰全運會。
沈梓捷的提前離隊引發了媒體的猜測，今天訓練后就有記者對於他的離隊提出問題，「賽前決定讓沈梓捷離隊去備戰全運會，會不會對目前比賽進程有影響？」
對此，主教練王建軍直言不諱，「會有一些影響，但是對我們來說，全運會的備戰任務也很重要，特別對於他們來說備戰只有20天時間了，沈梓捷在青年隊當中是一個非常重要的角色，所以希望他在那邊打的更好，有更多的鍛煉時間。」
內線少了一員大將，那深圳隊有沒有過補救的措施呢？不過按照目前球隊的狀況，深圳隊也很難有更好的對策了，「只能寄希望其他人能夠站出來，彌補內線的缺陷。」王建軍說。
另一個不太好的消息是，孟鐸的拉傷可能會影響到他明天的出場。
「香港醫生就說是拉傷，倒不是很嚴重。」孟鐸自己的說法是情況不算太糟糕，「現在身體感覺還不錯，所以明天需要去熱身，準備一下，看看身體情況。因為這兩天沒有動，當時受傷之後比賽堅持在打，現在不清楚身體狀況，需要熱身時看一下情況。」
但是在記者進一步的追問之後，他還是說出了實情，「球隊醫生建議我休息不要打，但是現在球隊比較困難，我也是盡量去爭取把，看明天球場感覺怎麼樣吧。」
目前深圳0-2落後，任何形式的減員對於他們來說都是有影響的。明天一戰對他們將是巨大的考驗。
（晨曦）
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